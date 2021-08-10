Литинская является второй украинкой, которой удалось подняться на гору Чогори. Также альпинистка покорила Эверест.

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Мэр Львова встретился с альпинисткой Оксаной Литинской

Садовый рассказал, что Оксана Литинская – первая львовянка, которая поднялась на самую опасную гору К2 (Чогори), которая является второй по высоте вершиной мира. За плечами отважной альпинистки также восхождение на Эверест и еще 5 самых высоких гор всех континентов.

Это настоящая гордость Львова! Желаю Оксане еще больше новых свершений и увидеть на следующей покоренной вершине флаг нашего родного Львова!

– отметил Садовый.



Литинская покорила вершину Чогори / Фото Романа Балук

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Львовянка сейчас проходит период адаптации

По информации Львовского горсовета, Садовый пообщался с альпинисткой и вручил ей символические подарки. Литинская рассказала мэру о своем путешествии на Чогори, поделилась впечатлениями, трудностями и показала видео с вершины. Сейчас она проходит период адаптации после подъема. Однако Литинская отметила, что планирует через несколько месяцев снова вернуться к альпинизму.

Садовый поблагодарил львовянку за визит и подарил ей знамя города и нагрудный флажок Украины. Альпинистка пообещала покорять новые вершины с флагом Львова, ведь родной город остается в ее сердце.

Примите во внимание! Оксана Литинская более 20 лет живет в Лондоне. Она работает финансовым директором банка.



Садовый пообщался с альпинисткой / Фото Романа Балука