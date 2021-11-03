У промисловому районі Львова планують побудувати новий ЖК

У промисловому районі Львова у районі вулиці Пластової хочуть побудувати новий житловий квартал. Багатоповерхівки з'являться на місці автотранспортного підприємства.

Тут планують побудувати житлові будинки, офіси та навчальні заклади для дітей. Про це мовиться у проєкті детального плану території (ДПТ), який оприлюднили на сайті Львівської міської ради.

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У промисловому районі Львова може з'явитися новий ЖК

Новий житловий квартал планують звести на території автотранспортного підприємства "Орлан-Транс" між вулицями Пластовою, Польовою та Ковельською. Загальна площа становить 5 тисяч квадратних метрів. У проєкті ДПТ мовиться, що тут з'являться кілька груп житлових будинків на 776 квартир. Висота будівель становитиме 4 – 10 поверхів. Поруч також хочуть збудувати 9 садибних будинків.

На території нового ЖК також повинні з'явитися офіси, супермаркет та магазини. Передбачають, що там створять 1,2 тисячі робочих місць. У проєкті розвитку цієї території також мовиться про будівництво 2 дитячих садочків на 100 та 40 місць. Окрім цього, планують побудувати початкову школу на 170 учнів. Забудовник також має намір передати свою земельну ділянку у власність міста для будівництва нової комунальної школи.

Двори у ЖК будуть закритими й там не можна буде паркувати автомобілі. Для цієї потреби запланували створити кількарівневі паркінги. Також ДПТ передбачає створення пішохідної алеї та громадського простору.



Проєкт запланованого ЖК / Фото ЛМР

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Територія підприємства наразі використовується неефективно

Головний архітектор детального плану території Юрій Столяров розповів, що промзона, де планують звести новий ЖК, наразі не використовується ефективно. Тут необхідно облаштувати соціальну інфраструктуру, адже магазинів, аптек та шкіл дуже мало.

Відтак пропонується сформувати кілька груп будинків житлово-офісного призначення, на перших поверхах яких будуть розташовані об'єкти обслуговування. Також передбачено приміщення для супермаркету, аптеки, сімейних лікарів, ДНЗ та школи,

– додав Столяров.

У Львові 1 листопада пройшли громадські слухання щодо проєкту ДПТ. Під час них депутатка ЛМР Вікторія Довжик висловила застереження щодо житлового будівництва у промзоні.

"Новий житловий квартал з'являється в наявній промисловій зоні. Це істотна зміна. І чи належним чином повідомлені підприємства, які розташовані поруч? Це промислова зона, де працює важка техніка, є санітарні зони. Підприємства мають бути повідомлені персонально, адже це великі платники податків", – зауважила Довжик.

Також вона звернула увагу на невелику кількість місць для дітей у школах. Громадське обговорення проєкту ДПТ триває з 21 жовтня до 21 листопада 2021 року. З документом можна ознайомитись на сайті ЛМР.

За даними YouControl, бенефіціарним власником ПрАТ "Орлан-Транс" є ірландець Мартін Вікенс. Компанія входить до концерну "Орлан" колишнього нардепа та міністра транспорту та зв'язку Євгена Червоненка.



Новий ЖК планують побудувати у промзоні / Фото ZAXID.NET