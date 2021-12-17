Американский препарат за 3 миллиона гривен помог 12-летней львовянке побороть рак

Во Львове впервые в Украине ребенку с онкологией ввели антидот к химиотерапии. Препарат стоит 3 миллиона гривен, однако 12-летней пациентке он достался бесплатно.

Антидот ребенку был введен в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. У девочки диагностировали злокачественное заболевание кости ноги – остеосаркому.

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Во Львове спасли жизнь девочке с онкологией

У 12-летней львовянки диагностировали рак кости ноги – остеосаркому. Она лечилась в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре. С помощью химиотерапии медикам удалось уничтожить опухоль и спасти ребенку жизнь и ногу. Однако от мощных препаратов у пациентки стали отказывать почки и другие органы. Антидот, который ввели девочке, вычистил и обезвредил химиотерапию и позволил успешно завершить лечение.

Учитывая токсичность химиотерапии, высокодозового метотрексата, и одновременно ключевую роль этого препарата в лечении опухоли, нам пришлось применить антидот к химиотерапии (Вораксаз). И как результат, у нас есть ребенок в удовлетворительном состоянии, который готовится к выписке из больницы,

– отметил директор "Клиники онкологии и трансплантации костного мозга" Центра Роман Кизима.

Этот препарат используется в США с 2012 года для исключительных случаев.

Девочки ввели антидот к химиотерапии / Фото ЗУСДМЦ

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Девочки ввели препарат за 3 миллиона гривен

Кизима отметил, что не все дети, получающие химиотерапию, нуждаются в этом антидоте. Он необходим только тем, кто умрет без химиотерапии, но в то же время она провоцирует критические осложнения. По словам врача, таких случаев бывает очень мало.

"Нам нужно было посмотреть, как этот препарат работает, потому что до сих пор в Украине его не использовали. Если будут еще дети, которые будут нуждаться в таком лечении, будем привлекать благотворителей и добиваться того, чтобы это лекарство начало закупать государство", – добавил Кизима.

Антидот стоил 3 миллиона гривен. Его оплатил БФ "Таблеточки". Из США препарат доставил курьер в специальной упаковке с соблюдением всех требований безопасности.

Препарат стоил 3 миллиона гривен / Фото ЗУСДМЦ

Жизнь девочки спасли / Фото ЗУСДМЦ

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