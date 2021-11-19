Бросили на лестнице колледжа: новорожденную девочку переведут во львовский Дом ребенка

В Новом Роздоле 16 ноября охранник колледжа нашел на лестнице младенца. Девочку оставили через час после рождения. Ее направят во львовский Дом ребенка.

Охранник сразу же вызвал скорую. Медики отвезли младенца в больницу. Девочка была здоровой, но переохлажденной.

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Младенца бросили через час после рождения

Заведующая детского отделения Новороздольской городской больницы Светлана Гнатив, рассказала, что новорожденная, которую подбросили на лестницу колледжа, сейчас находится в медучреждении. Все показатели здоровья ребенка – удовлетворительные. Она достаточно активна и имеет хороший аппетит и сон. Угрозы ни жизни, ни здоровью младенца нет.

После того, как девочку нашли возле колледжа, ее сразу же каретой скорой помощи привезли в нашу больницу,

– отметила врач.

Врачи увидели на пуповине ребенка свежую кровь. Медики предположили, что девочку оставили на улице в пределах часа после рождения.

Девочку направят в дом ребенка

Новорожденную назвали Аней. Такое имя ей дал сторож, который первым нашел ребенка под Новороздольским колледжем.

По словам Гнатив, она пока точно не знает, сколько времени ребенок еще будет находиться в больнице. Однако уже готовят документы, чтобы перевести новорожденную в Дом ребенка №1, во Львове.

Неравнодушные жители Нового Роздола помогли ребенку всем, чем смогли. Девочка имеет в больнице все необходимое – детское питание, подгузники и тому подобное.

Правоохранители сейчас устанавливают, кто оставил младенца на ступенях Новороздольского колледжа. Они открыли уголовное производство за "Оставление в опасности". Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – до 3 лет за решеткой.