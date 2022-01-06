На границе с Польшей задержали путешественника с наркотиками в трусах

Пограничники обнаружили марихуану у пассажира автобуса сообщением Скадовск – Щецин. Часть наркотиков мужчина спрятал себе в трусы.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец". Злоумышленнику может грозить тюрьма.

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Мужчина перевозил наркотики в трусах

В ходе проверки рейсового автобуса "Скадовск – Щецин" в пункте пропуска "Краковец" таможенники обнаружили пассажира, который вез наркотики. Во время углубленного осмотра пограничники с помощью служебной собаки обнаружили 3 пакета с веществом серо-зеленого цвета. Мужчина спрятал их на себе и среди личных вещей.

Путешественник рассказал, что в пакетах весом около 150 граммов была марихуана. Два пакета он спрятал за поясом трусов, а еще один – в носке в сумке.

Пограничники направили сообщение о признаках уголовного правонарушения по статье "Контрабанда наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров". Мужчине может грозить от 5 до 8 лет в тюрьме.

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