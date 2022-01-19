Из-за нового штамма COVID-19 во Львове значительно выросло количество больных

Во Львове фиксируют значительное увеличение больных коронавирусом, особенно среди детей. В городе циркулирует новый штамм COVID-19, который очень быстро распространяется.

По состоянию на 19 января примерно 8,5 тысяч школьников болеют гриппом или коронавирусом. Почти 2,5 тысяч детей находятся на самоизоляции.

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Во Львове выросло количество больных COVID-19

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что во Львове в течение последней недели фиксируют увеличение динамики подтвержденных случаев, в частности, нового штамма. Его особенностью является то, что он быстро передается и поражает детей. Приблизительно 15% городских больниц, где лечат больных с COVID-19, – заполнены пациентами.

Если проанализировать показатели по детям, то в "Охматдете" за последние 5 дней процент заполненности увеличился от 25 до 55. Есть около 8,5 тысяч учеников, имеющих грипп или подобные заболевания, в частности, и новый штамм коронавируса,

– заметил чиновник.

Также в городе увеличивается количество детей, находящихся на самоизоляции – от 10 до 15%. Большинство из них – школьники, имеющие либо подтвержденный COVID-19, либо грипп.

"Достаточно многие работники разных отраслей болеют. Мы также сегодня на совещании обращали внимание, чтобы продумать возможность резерва работников критически важных сфер, потому что волна очень динамично распространяется", – добавил Москаленко.

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Больные переносят новый штамм легче

Москаленко отметил, что вакцинированные больные действительно легче переносят новый штамм. Некоторые из них могут даже болеть бессимптомно.

"Мы уже заранее приняли решение, что отказались от общегородского освящения воды, и переформатируем все события, где город является организатором, для безопасного формата", – отметил чиновник.

По его словам, 18 января в городские медучреждения попали около 40 больных. В свою очередь, выписали из больниц 20 человек.

"То есть мы не видим большой динамики попадания в больницы, но мы фиксируем очень большую динамику заболеваемости: люди болеют, но переносят это легче гриппа", – добавил Москаленко.

По словам чиновника, не все приходят делать ПЦР-тесты из-за праздников. Однако вскоре во Львове может увеличиться количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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