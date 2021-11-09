Во Львове более 350 детей уже вакцинировали против коронавируса: были ли побочные реакции

Во Львове продолжают прививать детей в возрасте 12 – 17 лет против коронавируса. Вакцинацию проводят только при присутствии родителей или опекунов.

Прививки против COVID-19 уже получили 367 детей. Большинство из них – вакцинированы обеими дозами препарата.

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Против коронавируса уже вакцинировали более 350 детей

Во Львове продолжают вакцинировать против COVID-19 всех желающих детей в возрасте от 12 до 17 лет. В городском управлении здравоохранения рассказали, что прививки получили 367 детей (большинство – двумя дозами препарата).

С июля в Украине начали вакцинировать против коронавируса детей приоритетных групп – тех, которые имеют сопутствующие тяжелые болезни или выезжают за границу на обучение, международные спортивные соревнования или вместе с семьями на постоянное проживание. Уже с конца октября в стране разрешили прививать всех желающих подростков.

Все дети, которые уже получили прививки во Львове, не имели никаких необычных реакций на вакцину. Врачи отмечают, чтобы получить вакцинацию от коронавируса, ребенок должен иметь все рутинные прививки от инфекционных заболеваний,

– добавили в департаменте.

Перед вакцинацией родители вместе с ребенком обязательно должны пойти к семейному врачу за подтверждением о наличии всех возрастных рутинных прививок. Если подросток их не имеет, то нужно привиться, а тогда уже через 14 дней получить дозу вакцины против от коронавируса.

Детей вакцинируют против COVID-19 только в сопровождении родителей или опекунов, которые подписывают информированное согласие. Препарат, которым разрешили вакцинировать подростков, – это Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Его безопасность и эффективность доказана рядом исследований.

Интервал между дозами препарата составляет 21 – 28 суток. Дозировка для детей является такой же, как и для взрослых – 0,3 миллилитра. Привиться можно в любом пункте вакцинации. Обо всех деталях вакцинации следует спрашивать у своих семейных врачей.

Ежедневно во Львове работают пункты вакцинации, поэтому все желающие могут получить прививку в любой удобный для них день. Доступные препараты – Pfizer, AstraZeneca и Coronavac. Всю актуальную информацию о работе пунктов вакцинации во Львове можно посмотреть на сайте ЛГС



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала