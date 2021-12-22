Во Львове задержали мужчину, который пытался развратить ребенка в школьном туалете
Источник:Полиция Львовской области
Во Львове мужчина пробрался в школу в женской одежде, а затем пытался совершить развратные действия в отношении школьницы. Полиция задержала 50-летнего подозреваемого, ранее у него уже были проблемы с законом.
Как оказалось, это житель Киева, ранее уже неоднократно судимый. Вскоре следователи сообщат задержанному о подозрении в развращении несовершеннолетних.
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Мужчине грозит до 8 лет за решеткой
Если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание – до 8 лет лишения свободы. К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции и сотрудников других полицейских подразделений.
Отметим, что в полицию с заявлением обратилась мать 7-летней ученицы средней школы №43. Она сообщила, что неизвестный мужчина вошел в женский туалет, когда там находилась девочка. Он приказывал ей раздеться, назвавшись врачом.
Отсутствие ребенка заметила учительница
То, что ребенок отсутствует уже 20 минут, заметила учительница. Она пошла за ученицей, где и застала злоумышленника. Он оттолкнул женщину и скрылся.
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Больше деталей о преступлении:
- Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина зашел в школу.
- Он был одет в красную женскую куртку и красную шапку.
- На его лице была маска.
- Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако видео в сеть попало только 21 декабря.
- Во Львовском горсовете сообщили, что мужчина пытался проникнуть в еще 2 школы.
Смотрите видео с камер наблюдения: