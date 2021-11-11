Во Львове запустили сервис быстрой доставки еды Bolt Food
Источник:ZAXID.NET
Во Львове запустили сервис удобной и быстрой доставки еды Bolt Food. Отныне горожане даже во время карантина смогут заказывать блюда из любимых ресторанов прямо домой.
Львов с 30 октября перешел в красную карантинную зону. Министерство здравоохранения советует максимально ограничить социальные контакты. В свою очередь, компания Bolt, заботясь о безопасности пользователей, продолжает запуск сервиса Bolt Food в украинских городах.
Интересно Львов ввел дополнительные ограничения для работы кафе и ресторанов: какие именно
Во Львове запустили Bolt Food
Сервис доставки еды Bolt Food стал доступен во Львове. Он позволяет пользователям не отказываться от вкусных блюд во время карантина и заказывать их на дом из ресторанов-партнеров. Доставку еды осуществляют бесконтактно. При оформлении заказа следует указать конкретное место, где нужно оставить пакет. Минимальная стоимость заказа составляет 100 гривен. Его можно оплатить банковской картой.
В период запуска услуга Bolt Food будет бесплатной – пользователи будут оплачивать только стоимость заказа в заведении. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food на свой смартфон. Если в телефоне уже есть приложение Bolt, то сохраненные адреса перенесутся из него автоматически.
Сервис сотрудничает с более чем сотней заведений
Сейчас с Bolt Food сотрудничают больше 100 заведений питания – KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор и др. Этот перечень постоянно расширяется, поскольку ежедневно к сервису подключаются новые рестораны. В приложении действует скидка 30% на все заказы блюд из заведений-партнеров.
На рынке доставки еды услуга Bolt Food становится все популярнее – жители Киева, Харькова и Днепра уже оценили ее многочисленные преимущества. Именно поэтому мы продолжаем экспансию сервиса и запускаем его во Львове. Это прогрессивный город, который активно поддерживает инновации,
– заметила региональная менеджер Bolt Food в Украине Валерия Бабич.
Bolt Food запустили в Киеве в прошлом году. Совсем недавно он также появился в Харькове и Днепре. В свою очередь, Львов стал четвертым городом, где стал доступным этот сервис.
Читайте также Очереди на шопинг, а не вакцину: как непривитые львовяне обходят в ТРЦ красную зону
Кратко о компании Bolt
- Bolt – это мультиприложение, главной целью которого является сделать передвижение по городу более доступным, безопасным и экологичным.
- Услугами компании пользуются 75 миллионов человек в 45 странах Европы и Африки.
- С помощью приложения можно пользоваться рядом услуг – вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, доставка еды и продуктов.
- Сейчас с компанией сотрудничают 2,5 миллиона водителей и 100 тысяч курьеров во всем мире.
- Все поездки Bolt в Европе являются углеродно нейтральными, так как компания стремится уменьшить свой экологический след, согласно стратегии "Green Plan".
- В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге и других городах.