Львовянка будет сидеть в тюрьме за издевательства над своей свекровью с инвалидностью

Сиховский районный суд вынес приговор львовянке Марте Дзиковской, которая систематически издевалась над своей свекровью. Она оскорбляла и угрожала женщине с инвалидностью и не выполняла предписания судов.

Львовянка проживала в квартире вместе с родителями своего мужа. Суд несколько раз выдавал женщине запретительное предписание на приближение к своей свекрови.

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Женщина систематически издевалась над свекровью

В приговоре Сиховского райсуда за 30 сентября говорится, что львовянка Марта Дзиковская жила вместе со своим мужем, детьми и его родителями в одной квартире. Она систематически в течение 2018 – 2020 годов совершала психологическое насилие в отношении матери своего мужа, которая имеет инвалидность І группы.

В частности, подсудимая ругала свою свекровь, забирала у нее телефон и угрожала физической расправой. Иногда Дзиковская кричала и на своего свекра. Все конфликты случались в присутствии детей подсудимой.

Такие проявления агрессии у женщины фиксировали неоднократно. Суд несколько раз выдавал запретительное предписание, чтобы львовянка не приближалась к своей свекрови. Однако, несмотря на это, женщина продолжала агрессивно относиться к матери мужа и угрожала ей.

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Суд наказал львовянку

Во время судебного заседания Дзиковская полностью признала свою вину в совершении психологического насилия. Женщина объяснила, что все конфликты со свекровью случались из-за бытовых трудностей. Львовянка рассказала, что уже выселилась из квартиры женщины, поэтому больше с ней не будет конфликтовать. Кроме того, Дзиковская просила суд строго ее не наказывать, потому что у нее 3 детей.

Судья принял во внимание то, что в 2018 году львовянку судили за кражу. Тогда Сиховский райсуд освободил ее от отбывания наказания, установив взамен 2 года испытательного срока. Однако во время него женщина совершала домашнее насилие, что является отягчающим обстоятельством.

Судья Ольга Бойко признала Дзиковскую виновной в совершении семейного насилия. Львовянке назначили год лишения свободы. Также судья добавила к этому сроку неотбытое наказание по приговору о краже. Всего женщине присудили 2 года и месяц тюрьмы. По украинскому законодательству, на этот приговор еще можно подать апелляцию.