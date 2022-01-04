На Львовщине молодой человек жестоко расправился с отцом во время пьянки

Жуткое преступление произошло в Стрыйском районе Львовской области в ночь со 2 на 3 января. В результате избиения и ножевых ранений в собственном доме погиб 66-летний мужчина.

Как только полицейские узнали о преступлении, на место происшествия сразу отправились следователи и криминалисты. Эксперты выяснили, что смерть пожилого мужчины была насильственной.

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По факту инцидента открыли уголовное производство по умышленному убийству.

Хладнокровно зарезал отца

Орудие убийства / Фото полиции Львовщины

Как выяснили следователи, убийство в селе Нижняя Стынава совершил 22-летний сын погибшего. Между ним и потерпевшим во время пьянки произошел конфликт.

Молодой человек напал на пенсионера и нанес ему многочисленные удары руками и ногами. После этого сын схватился за нож и несколько раз ударил им родственника.

От полученных ранений 66-летний житель Львовщины погиб на месте происшествия.

22-летнему молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы / Фото полиции Львовщины

Предполагаемого убийцу полицейские задержали вскоре после совершения преступления. Сейчас мужчине уже сообщили о подозрении в убийстве. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Если молодого человека признают виновным, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.