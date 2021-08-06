Львовские медики провели ребенку сложнейшую операцию с помощью робота-хирурга: фото

Во Львове медики удалили 14-летней девочке 10-сантиметровую кисту селезенки, сохранив орган. Сверхсложную операцию провели с помощью робота-хирурга Da Vinci.

У девочки была сильная боль в левом подреберье. Через 3 года обследований ей наконец установили верный диагноз.

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У 14-летней девочки обнаружили кисту селезенки

Родители 14-летней девочки обратились к медикам из-за сильной боли в левом подреберье ребенка. Ее обследовали в течение 3 лет. После десятков консультаций в разных больницах, ребенку таки установили точный диагноз. У девочки обнаружили кисту в области ворот селезенки.

Новообразование располагался очень близко возле основных сосудов селезенки. Поэтому риск удаления органа вместе с кистой был слишком велик. Медики, учитывая возраст и заболевания маленькой пациентки, решили оперировать ребенка с помощью роботической системы Da Vinci.



Риск потери органа был слишком большим / Фото КБСМП Львова

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Операция прошла успешно

По словам медиков, только робот мог гарантировать высокоточное 3D-изображение с 20-кратным увеличением. Кроме этого, Da Vinci может выполнять сложную амплитуду движений в труднодоступных местах, на которую неспособна кисть человека.

Именно малоинвазивные хирургические технологии робота помогли успешно удалить кисту, сохранив селезенку неповрежденной,

– рассказали в больнице.

Операция прошла без осложнений, поэтому пациентку уже выписали из больницы. Теперь она может забыть о постоянной боли и не ограничивать себя в движениях, как и ее сверстники.



Операцию провели с помощью робота / Фото КБСМП Львова



Девочку уже выписали из больницы / Фото КБСМП Львова