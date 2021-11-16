Во Львовской области новорожденную девочку подбросили под двери колледжа

Охранник колледжа в Новом Роздоле 16 ноября нашел под дверью младенца. Девочку подбросили лишь через несколько часов после рождения.

Ребенка подбросили на лестницу столовой. Она была живой, однако переохлажденной.

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Под дверь колледжа подбросили новорожденную

Примерно в 10:30 охранник политехнического колледжа в Новом Роздоле обходил территорию учебного заведения. Он расположен на улице Степана Бандеры, в центре города.

На лестнице в столовую мужчина заметил небольшой сверток. Сперва он подумал, что это – мусор. Однако, когда охранник подошел ближе, то заметил, что это лежит младенец, завернутый в большой шарф.

К счастью, новорожденная девочка была живой. Мужчина сразу же вызвал скорую и правоохранителей.

Ребенок находится в больнице

Заместитель главного врача Новороздольской городской больницы Ольга Шелудько рассказала, что полицейские привезли ребенка в больницу примерно в 11:00. Медики обследовали девочку. Она была здоровой, но немного переохлажденной. Вес младенца составлял 3,12 килограмма, а рост – 50 сантиметров.

Девочку подбросили буквально через несколько часов после рождения. Сейчас она в детском отделении больницы. У нее отобрали анализы, результаты будут известны завтра. Если они будут в норме, то мы будем готовить документы для передачи маленькой в дом ребенка,

– добавила Шелудько.

В пресс-службе полиции Львовской области отметили, что сейчас правоохранители устанавливают личность матери ребенка.



Девочку подбросили на лестницу столовой / Фото ZAXID.NET