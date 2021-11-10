Нет денег на еду: медики на Львовщине готовы объявить голодовку из-за зарплатных долгов

Медики Львовской областной больницы восстановительного лечения №3 в Сосновке, готовы объявить очередную голодовку. Зарплатный долг перед работниками медучреждения составляет 2 миллиона гривен.

Медикам задолжали зарплату с июля. Чтобы получить заработанные деньги, они уже обращались в различные инстанции.

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Медики в Сосновке готовы объявить голодовку

Председатель первичной организации Свободного профсоюза медицинских работников Украины Ольга Иванчина рассказала, что коллектив и профсоюз Львовской областной больницы восстановительного лечения №3 неоднократно устно и письменно обращались в различные инстанции за задолженными зарплатами. Однако, несмотря на обещания, до сих пор не дождались заработанных денег.

На 3 ноября долг по зарплате работникам нашей больницы достиг уже почти 2 миллионов гривен, а областная власть не спешит нам на помощь. Рассмотрение вопроса о финансировании больницы на сессии облсовета уже несколько раз переносилось,

– добавила Иванчина.

Свободный профсоюз медицинских работников Украины получил письменный ответ на свое очередное обращение от Управления имуществом общей собственности Львовского облсовета. В нем исполняющий обязанности начальника Тарас Зозуля сообщил, что деньги должны вскоре поступить на счет больницы.

"По информации департамента здравоохранения облгосадминистрации, который является главным распорядителем средств в сфере здравоохранения области, для погашения задолженности по заработной плате в КНП ЛОР "Львовская областная больница восстановительного лечения №3" к концу 2021 года предусмотрено 956,4 тысячи гривен. Указанные средства должны поступить на счета больницы после принятия решения на сессии Львовского областного совета", – говорится в сообщении.



Медики больницы в Сосновке могут объявить голодовку / Фото КСПУ

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Медики не получают зарплаты с июля

Иванчина отметила, что коллектив медучреждения надеялся, что их вопрос решат на сессии Львовского облсовета 26 октября. Однако она не состоялась.

"Теперь депутаты обещают собраться во вторник, но так ли и будет на самом деле и дойдут ли они до рассмотрения нашего вопроса – неизвестно", – добавила профсоюзный лидер.

По ее словам, коллектив больницы не получает зарплаты со второй половины июля. Несмотря на это, медики добросовестно выходят на работу и оказывают квалифицированную помощь пациентам учреждения.

"Большинство работниц больницы – жены шахтеров, которым тоже не выплачивают заработной платы. Мы не имеем элементарной возможности защитить себя и свои семьи, включая детей. Не можем приобрести средства индивидуальной защиты, которые сейчас являются первой необходимостью, продукты и лекарства для семей и даже оплатить проезд на работу", – отметила Иванчина.

Она добавила, что коллектив больницы – в отчаянии. Если медикам не выплатят задолженные зарплаты, они будут вынуждены прибегнуть к решительным действиям, в частности голодовке.



Коллектив требует выплатить задолженные зарплаты / Фото КСПУ



Долг перед врачами составляет 2 миллиона гривен / Фото КСПУ