"Ого, какой большой": львовский суд запретил рекламу пиццерии, снятую по мотивам порно

Восьмой апелляционный административный суд Львова окончательно запретил сексистскую рекламу ровненской пиццерии "Таверна El Paso". Владельца заведения обязали удалить ее из соцсетей.

Скандальную рекламу признали дискриминационной по отношению к женщинам. Это уже третье решение украинских судов, в которых владелец пиццерии Александр Муленко пытался доказать законность распространения своего ролика.

Интересно Камера не выключилась: студенты львовского вуза занимались любовью во время онлайн-лекции

Реклама имела сексуальный подтекст

В августе прошлого года директор пиццерии "Таверна "El Paso" Александр Муленко снял и обнародовал в соцсетях рекламное видео своего заведения. Ролик быстро набрал много просмотров. Однако также он получил много жалоб на откровенно сексуальный подтекст и дискриминацию.

Пока видео еще можно просмотреть на ютюбе. В 36-секундном ролике присутствуют 5 темнокожих мужчин в белом нижнем белье и блондинка в розовом.

Я такого еще никогда не делала, поэтому немного волнуюсь. Вас так много, даже не знаю, что выбрать… Хотя, что здесь думать, давайте все сразу,

– говорит актриса в начале ролика.

Затем девушку окружают все мужчины, держащие в руках открытые коробки с пиццей. Актриса стоит на коленях и ест пиццу из их рук. Один из мужчин спрашивает у девушки: "Или, может, с черным тестом?". Она на это отвечает: "Ого, какой большой!"

Реклама была откровенно сексистской / Скриншот с видео

К теме Прогноз погоды с "клубничкой": в США телеканал случайно показал в эфире порно

Видео сняли по мотивам порно

Через несколько дней после публикации скандального видео на него обратила внимание уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она заявила о распространении рекламы с признаками дискриминации. Представительница Индустриального гендерного комитета по рекламе Елена Бучинская сообщила о рекордном количестве жалоб на это видео. В то же время издание "Буквы" отметило, что ролик был создан по мотивам известного порнофильма "Orgy Is the New Black".

В итоге главный инспектор управления Госпотребслужбы в Ровненской области составил протокол за нарушение закона "О рекламе". Он запретил распространение этого видео и оштрафовал Муленко на 5 083 гривны. Мужчина с этим не согласился и подал иск против Госпотребслужбы с требованием отменить штраф и запрет на распространение.

Суд первой инстанции решил, что реклама содержит откровенные намеки на сексуальные отношения, что никак не касается пиццы и особенностей ее потребления. По мнению экспертов, фразы девушки и ее поза указывают на дискриминационный характер рекламы по признаку пола. Апелляционный суд поддержал эту позицию и оставил в силе предварительное решение. Тогда автор пытался оспорить решение в Львовском апелляционном админсуде. Однако безрезультатно.

В комментарии Суспільному Александр Муленко рассказал, что не согласен с такими решениями. Свою рекламу он считает удачной. В то же время мужчина не знает, как прекратить ее распространение.