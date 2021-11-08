Пьяная мама спала на Земле: 4-летнего ребенка, найденного ночью во Львове, пристроили в приют

Во Львове 7 ноября патрульные разыскали на улице 2 детей, которых родители оставили без присмотра. В частности, в полночь они нашли замерзшего 4-летнего мальчика. Его мама была очень пьяной и спала на земле.

Ребенка уже пристроили в приют. На мать вынесли постановление.

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Замерзший мальчик стоял возле пьяной мамы, которая спала на земле

В полночь 7 ноября на улице Петлюры прохожие остановили патрульный автомобиль. Они рассказали, что возле одного из домов стоит беспомощный маленький мальчик. Возле ребенка на земле лежала женщина.

Патрульные немедленно отправились на место вызова. 4-летний мальчик очень замерз. Его мать в состоянии сильного алкогольного опьянения спала на земле. Полицейские, не теряя времени, вызвали скорую помощь. Ребенка направили на осмотр в медучреждение.

После этого совместно с работниками ювенальной превенции парня устроили в приют. На 43-летнюю женщину вынесли постановление за "появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль".



Ребенок сейчас находится в приюте / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Дочь наркозависимых нашли на детплощадке

Еще один случай произошел днем 7 ноября. Неравнодушная львовянка увидела на детской площадке на улице Княгини Ольги девочку в возрасте примерно 5 лет. Ребенок находился без взрослых.

Патрульные нашли квартиру девочки на улице Лукьяна Кобылицы. В квартире были ее 46-летний отец, 38-летняя мать и годовалый братик. Родители признались полицейским, что они – наркозависимые. Поскольку условия проживания детей были антисанитарными, патрульные направили туда инспектора ювенальной превенции.



Девочка была на улице без присмотра / Фото патрульной полиции Львовщины



Ее родители оказались наркозависимыми / Фото Патрульной полиции Львовщины