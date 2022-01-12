Прощался с друзьями в прямом эфире: патрульные спасли парня, который хотел наложить на себя руки

Львовские патрульные 11 января помогли 21-летнему парню, который хотел совершить самоубийство. Он сообщил об этом в соцсетях во время онлайн-трансляции.

Патрульные разыскали львовянина по скриншоту с видео. Его отвезли в больницу.

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Парень прощался с друзьями в прямом эфире

Примерно в 4:00 правоохранителям позвонила девушка и рассказала, что ее знакомый ведет прямую трансляцию в соцсети и прощается со всеми. Львовянин подчеркивал, что не хочет жить, и отказывался говорить, где он находится. Девушка прислала правоохранителям скриншот из его видео.

Заместитель командира роты 2 батальона Александр Савицкий и его напарник Виктор Жовтанецкий узнали парк, где должен был находиться львовянин. К поискам присоединились и другие экипажи и инспекторы роты тактико-оперативного реагирования.

Смотрите видео, как патрульные помогли львовянину:

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Патрульные помогли парню

Патрульные добрались до места онлайн-трансляции, однако парня уже там не было. Осмотрев прилегающие территории, они нашли 21-летнего львовянина на улице Стуса. У юноши была ранена рука, которую он хотел скрыть от правоохранителей.

Полицейские сразу же оказали ему домедицинскую помощь и вызвали скорую. Парень объяснил, что столкнулся с трудностями, которые не может самостоятельно преодолеть. Он был благодарен, что патрульные таки его нашли. Юношу госпитализировали в медучреждение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.