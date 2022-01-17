Самому маленькому пациенту нет и месяца: в "Охматдете" рекордное количество детей с COVID-19
Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" – новый антирекорд. Сейчас в медучреждении лечат 66 детей с коронавирусом.
Самому маленькому пациенту нет и месяца. В комментариях к сообщению больницы отметили, что ему всего 24 дня.
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В "Охматдете" – рекордное количество детей с COVID-19
Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" лечат рекордное количество детей с коронавирусом.
Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром (17 января – 24 канал) у нас в COVID-зоне – 66 детей!,
– отметили в больнице.
Состояние маленьких пациентов – среднее. К счастью, никто из них не нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ. Самому маленькому пациенту еще нет и месяца, самому старшему – 17 лет.
"Спокойно, мамы и папы! Работают Супергерои! Мы справляемся, COVID-зону расширили, персонал готов", – добавили врачи.
Медики призвали родителей сохранять спокойствие и соблюдать противоэпидемические ограничения – одевать на детей защитные маски в людных местах и в любой непонятной ситуации звонить семейному врачу.
По информации "Твой город", в декабре – январе в "Охматдет" госпитализировали от 2 до 30 детей. В частности, на прошлой неделе маленьких пациентов с коронавирусом было 26. Наибольшее количество больных было в октябре 2021 года. Тогда в больнице находились 47 детей с COVID-19.Обратите внимание! Во Львове продолжают вакцинировать детей против коронавируса. Прививки могут получить подростки в возрасте 12 – 17 лет. Перед процедурой нужно обязательно пойти на осмотр к семейному врачу.
Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет":
Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне – 66 детей! Состояние малышей среднее, никто не нуждается в ИВЛ. Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему – 17 лет.
Спокойно, мамы и папы! Работают Супергерои ! Мы справляемся, COVID-зону расширили, персонал готов. От вас, взрослые, сейчас многое зависит, поэтому сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности, одеваем малышу маску в людных местах и в любой непонятной ситуации звоним семейному врачу!