Самому маленькому пациенту нет и месяца: в "Охматдете" рекордное количество детей с COVID-19

Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" – новый антирекорд. Сейчас в медучреждении лечат 66 детей с коронавирусом.

Самому маленькому пациенту нет и месяца. В комментариях к сообщению больницы отметили, что ему всего 24 дня.

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В "Охматдете" – рекордное количество детей с COVID-19

Во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" лечат рекордное количество детей с коронавирусом.

Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром (17 января – 24 канал) у нас в COVID-зоне – 66 детей!,

– отметили в больнице.

Состояние маленьких пациентов – среднее. К счастью, никто из них не нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ. Самому маленькому пациенту еще нет и месяца, самому старшему – 17 лет.

"Спокойно, мамы и папы! Работают Супергерои! Мы справляемся, COVID-зону расширили, персонал готов", – добавили врачи.

Медики призвали родителей сохранять спокойствие и соблюдать противоэпидемические ограничения – одевать на детей защитные маски в людных местах и в любой непонятной ситуации звонить семейному врачу.

По информации "Твой город", в декабре – январе в "Охматдет" госпитализировали от 2 до 30 детей. В частности, на прошлой неделе маленьких пациентов с коронавирусом было 26. Наибольшее количество больных было в октябре 2021 года. Тогда в больнице находились 47 детей с COVID-19.

Во Львове продолжают вакцинировать детей против коронавируса . Прививки могут получить подростки в возрасте 12 – 17 лет. Перед процедурой нужно обязательно пойти на осмотр к семейному врачу.

Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет":

Новый Год – новый антирекорд! Сегодня утром у нас в COVID-зоне – 66 детей! Состояние малышей среднее, никто не нуждается в ИВЛ. Самому маленькому пациенту еще нет месяца, самому старшему – 17 лет.

Спокойно, мамы и папы! Работают Супергерои ! Мы справляемся, COVID-зону расширили, персонал готов. От вас, взрослые, сейчас многое зависит, поэтому сохраняем спокойствие, соблюдаем правила безопасности, одеваем малышу маску в людных местах и в любой непонятной ситуации звоним семейному врачу!