У девочки 7 лет не открывался рот: во Львове провели сверхсложную операцию
Источник:zaxid.net
Во Львове хирурги провели сложную операцию девочке, у которой не открывался рот. Уроженка Золочевщины страдала от недуга 7 лет.
У 11-летней пациентки диагностировали костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. То есть у нее практически срослись кости, и рот не открывался.
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Она постоянно страдала от боли
В хирургию девочку привезли ее родители. Медики рассказали, что ребенок не мог есть ничего, кроме измельченной пищи, не мог говорить и постоянно страдал от боли. Почему за помощью не обратились раньше – неизвестно.
Специалисты полагают, что к такому состоянию ребенка, вероятно, привел недиагностированный перелом суставного отростка нижней челюсти. Устранить патологию можно было только с помощью оперативного вмешательства.
Хирурги проводят операцию девочке, у которой не открывался рот / Фото Zaxid.net
Могли задеть артерию
Помогли девочке специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Первого территориального медицинского объединения Львова. Задача у хирургов была довольно сложной, поскольку они должны были устранить часть неподвижного сустава.
Это делали в участке, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. Поэтому был очень высок риск задеть сосуд и спровоцировать кровотечение. Однако операция прошла успешно, и школьница уже проходит реабилитацию. Вскоре она сможет пережевывать большие куски пищи и четко произносить слова.