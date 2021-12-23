У девочки 7 лет не открывался рот: во Львове провели сверхсложную операцию

Во Львове хирурги провели сложную операцию девочке, у которой не открывался рот. Уроженка Золочевщины страдала от недуга 7 лет.

У 11-летней пациентки диагностировали костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. То есть у нее практически срослись кости, и рот не открывался.

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Она постоянно страдала от боли

В хирургию девочку привезли ее родители. Медики рассказали, что ребенок не мог есть ничего, кроме измельченной пищи, не мог говорить и постоянно страдал от боли. Почему за помощью не обратились раньше – неизвестно.

Специалисты полагают, что к такому состоянию ребенка, вероятно, привел недиагностированный перелом суставного отростка нижней челюсти. Устранить патологию можно было только с помощью оперативного вмешательства.



Хирурги проводят операцию девочке, у которой не открывался рот / Фото Zaxid.net

Могли задеть артерию

Помогли девочке специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Первого территориального медицинского объединения Львова. Задача у хирургов была довольно сложной, поскольку они должны были устранить часть неподвижного сустава.

Это делали в участке, где проходят внутренняя сонная и менингеальная артерии. Поэтому был очень высок риск задеть сосуд и спровоцировать кровотечение. Однако операция прошла успешно, и школьница уже проходит реабилитацию. Вскоре она сможет пережевывать большие куски пищи и четко произносить слова.

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