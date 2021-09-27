Уже стою, – 13-летний парень рассказал о своем самочувствии после пересадки сердца

Львовские медики 23 сентября сделали уникальную операцию – пересадку сердца 13-летнему парню. Реабилитация Максима проходит замечательно – подросток уже может вставать.

Максима привезли во Львов с Волыни. Он начал болеть в июле.

К теме Львовские медики сделали 5 трансплантаций за день: в каком состоянии находятся пациенты

Подросток, которому пересадили сердце, уже может вставать с постели

Месяц перед трансплантацией 13-летний Максим находился в реанимации. Сначала его лечили в Волынском ОГТМО, а затем – во львовской больнице скорой помощи. Состояние подростка было критическим, а счет шел на дни. Наконец парню сделали трансплантацию сердца. Врач Борис Тодуров, который пересаживал орган, рассказал, что в больнице работала команда специалистов из Киева, Львова и Польши.

Подросток стал первым ребенком в Украине, которому пересадили сердце. После операции уже прошло несколько дней, и мальчик на своей инстаграм-странице рассказал, как себя чувствует. Он опубликовал фото с мамой и сказал, что уже может вставать.

Уже стою! Мне гораздо лучше. Цените своих родителей,

– говорится в заметке.

Также Максим рассказал, что он сейчас находится в Киеве. Врачи продолжают следить за его состоянием и делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся домой здоровым.



Парень уже может самостоятельно стоять / Скриншот инстаграм-страницы iitsmaxx_xx

Заметьте Две уникальные операции за день: во Львове пересадили сердце ребенку и легкие для взрослого – фото

Максим активно ведет соцсети

Ранее основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец рассказала, что парень мечтает стать популярным в инстаграм. После операции он опубликовал свое первое фото из палаты. Фотография собрала более 4,5 тысячи лайков. Пользователи сети пишут ему множество комментариев, желают подростку здоровья.

Сейчас на страницу Максима подписаны почти 5,5 тысячи человек. Недавно парень опубликовал снимки со своими родителями, подписав их "Какое фото наберет больше лайков? С мамой или с папой?)".



Фото Максима с родителями / Фото с инстаграм-страницы @iitsmaxx_xx

Как чувствует себя Максим после трансплантации: смотрите видео