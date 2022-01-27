Трассы разной длины и кресельный подъемник: в 4 километрах от Львова появился горнолыжный курорт

В Винниках обустроили новый горнолыжный курорт. На территории Emily Resort есть 3 трассы разной сложности, кресельный подъемник и тюбинг-трасса.

Официально открыть трассы планируют в следующем сезоне. 27 января они будут работать в тестовом режиме.

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Возле Львова появился горнолыжный курорт

Между Львовом и Винниками 27 января в тестовом режиме откроют лыжные трассы нового горнолыжного комплекса отдыха Emily Resort. Все желающие, предварительно зарегистрировавшись, смогут прокатиться там на лыжах с 14:00 до 16:30.

В 14:00 каждый желающий сможет прокатиться на лыжах не выезжая за пределы города, ведь горнолыжный курорт Emily Resort находится всего в 4 километрах от центра Львова!

– сообщили на инстаграм-странице Emily Resort.

В сообщении говорится, что склон будет работать в тестовом режиме. Поэтому посетителей попросили иметь собственную экипировку, ведь прокат не будет работать. Также там пока не будет инструкторов.

Желающих оказалось очень много, так что регистрация на посещение 27 января Emily Resort уже завершилась.

"Друзья, спасибо за проявленный интерес к нашей локации! В связи с большим количеством желающих, регистрация на тестовое катание завершена! До встречи в следующем сезоне!", – говорится в сообщении.

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Трассы полноценно откроют в следующем сезоне

Юрист Emily Resort и депутат ЛГС Алексей Резник рассказал, что официальное открытие горнолыжных трасс запланировано на следующий сезон. Различные системы комплекса будут тестироваться до лета. А после открытия благодаря специальным технологиям там можно будет кататься круглый год.

Весной здесь планируют открыть гидропарк – искусственное озеро с зоной отдыха и развлечениями. Его обустроили на месте Винниковского озера. Кроме того, 25 февраля на территории Emily Resort состоится официальное открытие ивент-холла.

На территории комплекса также будут спа-центр, отель на 166 номеров, спорткомплекс и развлекательные зоны для детей. Сейчас там работает детская футбольная академия клуба "Рух".