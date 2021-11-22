Публиковала порно-фото в интернете: суд оштрафовал львовянку
Источник:ZAXID.NET
Суд оштрафовал львовянку за распространение порнографии. Она публиковала в интернете откровенные фото и видео.
Во время судебного заседания женщина признала свою вину. Кроме штрафа она должна оплатить судебный сбор.
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Львовянка размещала в интернете порно-фото
В материалах дела говорится, что с января по май 2021 года львовянка разместила на сайте 5 фото порнографического характера. В приговоре суда не указали, о каком именно сайте говорится. Также пока неизвестно, как полицейские нашли эти фото.
Кроме того, в июне женщина загрузила в интернет порнографическое видео. Доступ к нему она предоставила участникам закрытого чата. Правоохранители разоблачили нарушительницу и сообщили ей о подозрении за "распространение товаров и изображений порнографического характера".
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Суд оштрафовал женщину
Во время судебного заседания львовянка полностью признала свою вину. В сентябре женщина заключила соглашение с прокурором о признании виновности.
Судья Галицкого районного суда Сергей Гирич, учитывая материалы дела, 11 ноября признал подсудимую виновной. Львовянку оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также она должна заплатить 2 900 гривен судебных издержек.