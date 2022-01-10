Зарезал односельчанина: возле Дрогобыча полиция задержала убийцу по горячим следам
Источник:полиция Львовщины
На Львовщине правоохранители задержали 30-летнего мужчину. Его подозревают в жестоком убийстве односельчанина.
Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Вскоре ему изберут меру пресечения.
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Мужчина убил своего односельчанина
Правоохранители установили, что 9 января примерно в 22:00 между двумя односельчанами возник конфликт. Во время ссоры 30-летний мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им своего 50-летнего оппонента.
Пострадавший попал в больницу. Однако ранения, которые ему нанесли, были крайне тяжелыми. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.
Мужчина зарезал односельчанина / Фото полиции Львовщины
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Злоумышленника задержали
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное убийство". Задержанному грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.