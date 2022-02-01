Заведующая львовской аптекой присвоила почти миллион гривен на лекарствах для онкобольных

Во Львове правоохранители задержали заведующую одной из аптек. По информации следствия, она присвоила почти миллион гривен, продавая лекарства для онкобольных.

Заведующей уже объявили подозрение. Ей грозит тюрьма.

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Заведующая присвоила почти миллион гривен

Киберполиция разоблачила 44-летнюю львовянку в присвоении денег. Она, находясь в должности заведующей аптекой, вносила во внутреннюю систему учета ложные данные относительно стоимости лекарств.

В частности, женщина занижала входную стоимость препаратов для онкобольных более чем в 10 раз. Зато лекарство продавали по реальным ценам. Разницу львовянка просто забирала себе. Так ей удалось "заработать" почти 900 тысяч гривен.

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Задержанной сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили заведующей о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением";

"несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".

Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до 8 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пробуют установить все детали преступления.