Зима приближается: во Львове на площади Рынок установят традиционный каток

На Львовщине с каждым днем становится все холоднее – в горных районах области уже даже выпал снег. Поэтому во Львове уже готовятся к установке традиционного ледового катка.

Решение об установке катка на площади Рынок принял исполком Львовского горсовета. Заседание состоялось 19 ноября.

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На площади Рынок обустроят сезонный ледовый каток

На заседании исполнительного комитета ЛГС приняли решение об обустройстве сезонного катка на площади Рынок. Он будет действовать с 20 ноября до 10 марта 2022 года.

С целью организации досуга жителей и гостей города Львова в зимний период Научно-производственная фирма "Открытые компьютерные системы (Викос)" обустроит сезонный ледовый каток на площади Рынок с северной стороны,

– сообщили в пресс-службе мэрии.

"ВИКОС" уже несколько лет подряд устанавливает каток в центре города. По данным аналитической системы Youcontrol, фирма зарегистрирована во Львове. Она занимается организацией различных видов отдыха и развлечений.

Теперь компания должна заключить договор на уборку территории на время работы катка. Кроме этого, на месте организуют пункт оказания неотложной медицинской помощи. Из-за пандемии коронавируса каток будет работать с соблюдением всех карантинных мер.

Работники должны находиться только в защитных масках и перчатках, которые следует менять каждые 2 часа. Сотрудников с признаками ОРЗ будут направлять на самоизоляцию. Также организаторы должны разместить станции для дезинфекции рук в доступных посетителям местах.