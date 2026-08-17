Дістане до Сибіру: в Міноборони розповіли про новий український безпілотник

Міністерство оборони кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40". Його задачами будуть глибинна розвідка і високоточні удари по віддалених районах Росії.

БпЛА зможе дістати навіть до Сибіру. Про це повідомляє українське оборонне відомство.

Що відомо про новий безпілотник?

Новий апарат здатен безперервно перебувати в повітрі понад добу. У Міністерстві оборони розповіли, що таких характеристик достатньо для того, щоб виконувати бойові завдання цілях, розташованих на Уралі та в західній частині Сибіру.

Велика територія не гарантує ворогу безпеки,

– наголосили у Міністерстві.

В оборонному відомстві підкреслили, що під час випробувань розробка продемонструвала серйозні переваги над існуючими аналогами. Зокрема, дрон має наднизьку радіолокаційну помітність та оснащений високопродуктивним двигуном з електронним впорскуванням. Ще одна перевага безпілотного літака – стійкість до ворожих систем РЕБ.

"Довбуш Т40" зможе виконувати багато завдань:

глибинну розвідку;

коригувати артилерійський вогонь;

завдавати високоточні удари, скидаючи боєприпаси;

атакувати у режимі камікадзе.

Також нещодавно український дрон-перехоплювач LITAVR + показав найкращий результат під час польових випробувань проти реактивних "Шахедів". Військові зазначають, що БпЛА має стабільну швидкість і дальність, необхідні для ураження реактивних цілей.