БПЛА сможет долететь даже до Сибири. Об этом сообщает украинское оборонное ведомство.
Что известно о новом беспилотнике?
Новый аппарат способен непрерывно находиться в воздухе более суток. В Министерстве обороны рассказали, что таких характеристик достаточно для выполнения боевых задач по целям, расположенным на Урале и в западной части Сибири.
Большая территория не гарантирует врагу безопасности,
– подчеркнули в министерстве.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе испытаний разработка продемонстрировала серьезные преимущества перед существующими аналогами. В частности, дрон обладает сверхнизкой радиолокационной заметностью и оснащен высокопроизводительным двигателем с электронным впрыском. Еще одно преимущество беспилотного летательного аппарата – устойчивость к вражеским системам РЭБ.
"Довбуш Т40" сможет выполнять множество задач:
- глубинную разведку;
- корректировать артиллерийский огонь;
- наносить высокоточные удары, сбрасывая боеприпасы;
- атаковать в режиме камикадзе.
Также недавно украинский дрон-перехватчик LITAVR + показал лучший результат во время полевых испытаний против реактивных "Шахедов". Военные отмечают, что БПЛА обладает стабильной скоростью и дальностью, необходимыми для поражения реактивных целей.