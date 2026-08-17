БПЛА сможет долететь даже до Сибири. Об этом сообщает украинское оборонное ведомство.

Что известно о новом беспилотнике?

Новый аппарат способен непрерывно находиться в воздухе более суток. В Министерстве обороны рассказали, что таких характеристик достаточно для выполнения боевых задач по целям, расположенным на Урале и в западной части Сибири.

Большая территория не гарантирует врагу безопасности,

– подчеркнули в министерстве.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе испытаний разработка продемонстрировала серьезные преимущества перед существующими аналогами. В частности, дрон обладает сверхнизкой радиолокационной заметностью и оснащен высокопроизводительным двигателем с электронным впрыском. Еще одно преимущество беспилотного летательного аппарата – устойчивость к вражеским системам РЭБ.

"Довбуш Т40" сможет выполнять множество задач:

глубинную разведку;

корректировать артиллерийский огонь;

наносить высокоточные удары, сбрасывая боеприпасы;

атаковать в режиме камикадзе.

Также недавно украинский дрон-перехватчик LITAVR + показал лучший результат во время полевых испытаний против реактивных "Шахедов". Военные отмечают, что БПЛА обладает стабильной скоростью и дальностью, необходимыми для поражения реактивных целей.