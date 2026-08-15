Об этом сообщает "24 Канал".

Что известно о дроне-перехватчике LITAVR +?

В ходе полевых испытаний военные тестировали дроны-перехватчики, способные противодействовать реактивным БПЛА. Тестирование проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием измерительных, контрольных и радиолокационных средств.

Лучший результат среди представленных образцов показал перехватчик LITAVR + от F-Drones. По данным военных, беспилотник продемонстрировал стабильную скорость и дальность, необходимые для поражения реактивных целей.

Среди всех образцов лучшим стал перехватчик LITAVR + от F-Drones. Он продемонстрировал необходимую стабильную скорость и дальность для перехвата реактивных целей,

– рассказали военные.

В полку подчеркнули, что продолжают искать новые технологические решения для борьбы с ударными БПЛА, в частности с реактивными "Шахедами".

Военные отметили, что для их перехвата требуются высокоскоростные средства и тесное сотрудничество с украинским оборонно-промышленным комплексом.

Ранее сообщалось, что F-Drones самостоятельно производит комплектующие для своих БПЛА и экспортирует готовые боевые дроны в США. Компания также поставила Пентагону 2000 ударных FPV-дронов F10 в рамках проекта Drone Dominance.

Украинские дроны вышли на новый уровень работы: что известно?

Аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко рассказал, что Украина все активнее использует беспилотники с элементами автономности.

Такие дроны способны завершать боевую задачу даже после потери связи с оператором из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

Жлуктенко пояснил, что такая технология уже используется, в частности, на ударном беспилотнике Hornet компании Perennial Autonomy. Аппарат поддерживает связь с оператором через терминал Starlink, однако во время резких маневров или стремительного пикирования сигнал может пропадать.

Часть украинских систем уже способна самостоятельно двигаться по заданному маршруту без постоянного вмешательства человека. Для этого они используют камеры и алгоритмы, которые сопоставляют изображения местности со спутниковыми картами.