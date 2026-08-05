Об этом рассказал аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко, который ранее работал оператором дронов. Подробности сообщает Business Insider.

Как украинские дроны без связи поражают вражеские цели?

По его словам, значительная часть современных украинских БПЛА оснащена функцией "захвата цели". После того как оператор находит и отмечает объект для поражения, бортовая система берет его на сопровождение и самостоятельно корректирует полет до момента удара.

Важно! Это позволяет дрону выполнить миссию даже в случае потери видеосигнала или командной связи из-за действия российских комплексов РЭБ.

Жлуктенко пояснил, что такая технология уже используется, в частности, на ударном беспилотнике Hornet компании Perennial Autonomy. Аппарат поддерживает связь с оператором через терминал Starlink, однако во время резких маневров или стремительного пикирования сигнал может пропадать.

В таких случаях функция автоматического сопровождения цели позволяет завершить атаку без дальнейших команд человека. В то же время эксперт подчеркнул, что украинские беспилотники пока не являются полностью автономным оружием. Окончательное решение о выборе цели принимает оператор, а программное обеспечение лишь выполняет отдельные задачи:

распознает объект;

сопровождает его;

корректирует маршрут;

обеспечивает окончательное наведение.

Часть украинских систем уже способна самостоятельно двигаться по заданному маршруту без постоянного вмешательства человека. Для этого они используют камеры и алгоритмы, которые сопоставляют изображения местности со спутниковыми картами, что помогает продолжать полет даже в условиях подавления сигнала GPS.

Как Украина развивает технологии применения БПЛА?

Подобные возможности впервые привлекли широкое внимание во время операции "Паутина" в июне 2025 года. Тогда украинские беспилотники, доставленные на российские авиабазы скрытно в грузовиках, после потери сигнала продолжили движение по запрограммированному маршруту и автоматически поразили заданные цели.

Разработкой таких технологий занимаются и украинские производители. В частности, компания F-Drones создала беспилотник LITAVR с системой автоматического финального наведения, которая после выбора цели оператором самостоятельно сопровождает ее до момента поражения. Другая украинская компания – The Fourth Law – разработала модуль TFL-1, который можно устанавливать на различные типы дронов. После обозначения цели оператором система машинного зрения берет ее на сопровождение и завершает атаку даже в случае потери связи.

Представитель компании Frontline Robotics Никита Рожков отметил, что автономные функции нужны не только для противодействия российской РЭБ. Они также позволяют одному оператору одновременно контролировать больше беспилотных систем, что особенно важно для Украины, которая компенсирует численное превосходство России технологическими решениями.

Почему зарубежные производители оружия отвечают?

Подобный подход используют и иностранные производители. Например, латвийская компания Origin Robotics создала дрон-перехватчик Blaze, который применяет компьютерное зрение и искусственный интеллект для автоматического обнаружения и сопровождения целей. Однако решение об открытии огня все равно остается за человеком.

Украинское государство также активно поддерживает развитие автономных боевых технологий. Платформа Brave1 подчеркивает, что автоматизация процессов обнаружения и поражения целей позволяет экономить ресурсы и повышать эффективность боевых действий.

В Министерстве обороны сообщали, что уже созданы технологии, автоматизирующие до 95% цикла перехвата вражеских дронов: оператор лишь определяет цель, а все последующие действия система выполняет самостоятельно.

Специалисты оборонной отрасли отмечают, что в настоящее время украинские разработки в основном автоматизируют отдельные этапы работы – навигацию, распознавание, сопровождение и финальное наведение. Однако темпы развития этих технологий остаются очень высокими, а искусственный интеллект все активнее интегрируется в современные украинские беспилотные системы.

Напомним, что на днях европейская компания Alta Ares и украинский производитель "Генерал Черешня" договорились установить программные системы Pixel Lock и Cyclop C2 на дрон-перехватчик Bullet.

Эти технологии вновь свидетельствуют о развитии автономности БПЛА, ведь они помогут автоматически наводить беспилотник на цель и сделают его более эффективным даже в условиях работы российских средств РЭБ. Следующим шагом станет интеграция программного обеспечения и испытания обновленного дрона.