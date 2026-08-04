О подписании меморандума компании сообщили в совместном пресс-релизе Alta Ares и General Cherry. Следующим этапом станет практическая интеграция программного обеспечения в Bullet и испытания обновленной системы.

Две системы для разных этапов полета

Cyclop C2 будет отвечать за наведение Bullet на маршевом участке. Система должна помогать перехватчику выходить в район, где находится воздушная цель.

На заключительном этапе будет подключаться Pixel Lock. Это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, использующее компьютерное зрение и данные от нескольких датчиков.

Система обнаруживает, идентифицирует и сопровождает воздушную цель в режиме реального времени, после чего автоматизирует завершающую фазу наведения. Сочетание двух решений должно охватить путь от выхода перехватчика в нужный район до непосредственного сближения с целью.

Bullet уже применяется в боевых условиях

Основой совместного проекта станет украинский дрон Bullet, который уже используется для перехвата воздушных целей.

"Отсутствие GPS и полное заглушение сигналов для нас – обычные условия. Pixel Lock и Cyclop C2 должны обеспечить более точное наведение, а значит – больше попаданий", – пояснил соучредитель "Генерал Черешня" Станислав Гришин.

Ранее "Милитари 24" рассказывал, почему украинские дроны-перехватчики отличаются друг от друга и какие системы создает "Генерал Черешня". В линейку компании входят несколько платформ, среди которых и высокоскоростной Bullet.

Наведение должно работать без спутниковой навигации

Разработчики сосредоточились на сценариях, когда сигнал спутниковой навигации недоступен или подавлен средствами РЭБ.

В таких условиях перехватчик не может полагаться только на GPS. Ему нужны альтернативные данные для выхода в район цели, а на завершающем участке – способность самостоятельно удерживать объект в поле зрения.

Alta Ares заявляет, что Pixel Lock использует сочетание компьютерного зрения и информации от нескольких датчиков. Это должно позволить системе продолжать сопровождение даже в сложной электронной среде.

Автоматизация становится основой новых перехватчиков

Подобное направление уже развивают другие украинские производители. Недавно перехватчик ZIRKA продемонстрировал автоматическое обнаружение, сопровождение и донаведение на скоростную цель.

В такой системе оператор подтверждает цель, а алгоритмы берут на себя постоянную корректировку траектории. Это снижает зависимость результата от реакции и опыта отдельного пилота.

Другой украинский перехватчик, DANCER 4.5.0, также получил модуль автоматического донаведения на основе искусственного интеллекта. Он может повторно атаковать цель в случае неудачной первой атаки.

Впереди – практическая интеграция

Подписанный меморандум пока не означает завершение работ над обновленным Bullet. Компаниям предстоит интегрировать Pixel Lock и Cyclop C2 в существующую платформу, а затем проверить их в реальных условиях.

По словам генерального директора Alta Ares Адриана Кантера, цель партнерства – объединить украинский опыт применения перехватчиков с программными технологиями, которые снижают зависимость от спутниковой навигации.

Сотрудничество начинается после привлечения Alta Ares 50 миллионов евро в раунде Series A. Компания работает над системами противовоздушной обороны и автономными решениями в Европе, США и на Ближнем Востоке.