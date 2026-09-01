Літає на 45 кілометрів: в Україні представили модульний БпЛА Бебрадрон КІТ

Український ОПК розширює лінійку безпілотників із можливістю гнучкого підлаштування під конкретні бойові задачі підрозділів. Вітчизняна розробка літакового типу пропонує військовим модульний підхід до вибору бортового обладнання та спецзасобів.

Гнучка платформа для військових: у чому суть Бебрадрон КІТ

Українська компанія BlueBird Tech офіційно презентувала нову версію БпЛА літакового типу під назвою "Бебрадрон КІТ", про що повідомляє In Factum. Ключова концепція безпілотника полягає в тому, що підрозділи можуть самостійно формувати комплектацію борту під власні технічні потреби та наявну екосистему зв'язку.

Три варіанти комплектації та технічні характеристики

Розробники пропонують БпЛА у кількох основних модифікаціях для самостійного збирання чи готовності до вильоту: Base (механічний планер для монтажу обладнання), ARF (версія з установленими двигунами) та Pro (платформа з налаштованим польотним контролером). Такий підхід дозволяє військовим інтегрувати власні камери, відеопередавачі та навігаційні модулі, не витрачаючи кошти на базові фабричні рішення.

Заявлені тактико-технічні характеристики "Бебрадрон КІТ" передбачають крейсерську швидкість 90 км/год та максимальну до 150 км/год, а радіус застосування апарата сягає 45 км. Безпілотник здатен нести корисне навантаження масою до 7,5 кг при тривалості польоту близько 30 хвилин. Запуск платформи здійснюється з пневматичної катапульти, а робочі висоти становлять від 150 до 500 метрів.

"Якщо підрозділ уже має власні системи зв’язку, відеопередавачі, камери чи інше обладнання, йому не потрібно підлаштовуватися під готову конфігурацію. Навпаки, він може побудувати БпЛА навколо вже наявної технічної екосистеми", – пояснили інженери компанії BlueBird Tech.

Тенденція модульності в українському БпЛА-сегменті

Розвиток модульних платформ відображає загальний тренд українського оборонно-промислового комплексу, який прагне уніфікувати техніку та зменшити логістичне навантаження на підрозділи. Раніше українські розробники вже демонстрували інші спеціалізовані рішення, зокрема далекобійний дрон Baton із дальністю до 90 км та автономним донаведенням, а також компактний штурмовий БпЛА F5, створений для переднього краю.

Впровадження "Бебрадрон КІТ" дозволяє військовим інженерним командам швидко адаптувати безпілотник під мінливі умови РЕБ та оперативно замінювати компоненти без залучення виробника, що суттєво підвищує живучість та ефективність застосування апаратів на фронті.