Гибкая платформа для военных: в чем суть "Бебрадрон КИТ"

Украинская компания BlueBird Tech официально представила новую версию БПЛА самолетного типа под названием "Бебрадрон КИТ", что сообщает In Factum. Ключевая концепция беспилотника заключается в том, что подразделения могут самостоятельно формировать комплектацию борта в соответствии со своими техническими потребностями и имеющейся экосистемой связи.

Три варианта комплектации и технические характеристики

Разработчики предлагают БПЛА в нескольких основных модификациях для самостоятельной сборки или в готовности к вылету: Base (механический планер для монтажа оборудования), ARF (версия с установленными двигателями) и Pro (платформа с настроенным полетным контроллером). Такой подход позволяет военным интегрировать собственные камеры, видеопередатчики и навигационные модули, не тратя средства на базовые заводские решения.

Заявленные тактико-технические характеристики "Бебрадрон КИТ" предусматривают крейсерскую скорость 90 км/ч и максимальную до 150 км/ч, а радиус применения аппарата достигает 45 км. Беспилотник способен нести полезную нагрузку массой до 7,5 кг при продолжительности полета около 30 минут. Запуск платформы осуществляется с пневматической катапульты, а рабочие высоты составляют от 150 до 500 метров.

"Если подразделение уже имеет собственные системы связи, видеопередатчики, камеры или другое оборудование, ему не нужно подстраиваться под готовую конфигурацию. Наоборот, оно может построить БПЛА вокруг уже имеющейся технической экосистемы", – пояснили инженеры компании BlueBird Tech.

Тенденция к модульности в украинском сегменте БПЛА

Развитие модульных платформ отражает общий тренд украинского оборонно-промышленного комплекса, стремящегося к унификации техники и снижению логистической нагрузки на подразделения. Ранее украинские разработчики уже демонстрировали другие специализированные решения, в частности дальнобойный дрон Baton с дальностью до 90 км и автономным донаведением, а также компактный штурмовой БПЛА F5, созданный для передовой.

Внедрение "Бебрадрон КИТ" позволяет военным инженерным командам быстро адаптировать беспилотник к меняющимся условиям РЭБ и оперативно заменять компоненты без привлечения производителя, что существенно повышает живучесть и эффективность применения аппаратов на фронте.