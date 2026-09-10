Дальність – понад 1500 кілометрів: у Німеччині масово вироблятимуть нові далекобійні ракети

Європа активно розширює власні оборонні потужності для зміцнення безпеки на континенті. Новий масштабний проєкт перетворить Німеччину на головний майданчик із виготовлення високоточної зброї великого радіуса дії.

Про це пише Reuters.

Що відомо про виробництво далекобійних ракет у Німеччині?

Американська оборонна корпорація Covenant відкриє у Лейпцигу майданчик із виготовлення компонентів для далекобійних ракет. Компанія інвестує кошти у створення довгострокових виробничих потужностей у німецькій Саксонії.

За словами генеральної директорки Covenant Ебігейл Денбург, розширення присутності в Європі дозволить виготовляти деталі для високоточних крилатих ракет Anthem. Виробничий комплекс у Лейпцигу стане осередком підприємства на континенті та відіграватиме ключову роль у забезпеченні європейських армій.

Завдяки цьому проєкту Німеччина перетвориться на найбільшу виробничу базу концерну, випередивши об'єкти у США та Ізраїлі. Першу партію обсягом 1000 крилатих ракет Anthem заплановано випустити вже у 2027 році, а надалі обсяги виготовлення можуть зрости до 5000 одиниць на рік.

Ці ракети здатні нести бойову частину вагою 200 кілограмів, а дальність їхнього польоту перевищує 1500 кілометрів. Для порівняння, німецькі ракети Taurus, які перебувають на озброєнні Бундесверу, мають дальність польоту близько 500 кілометрів.

За даними компанії, вона вже залучила понад 250 мільйонів доларів інвестицій. Серед інвесторів оборонного підприємства – фонд Founders Fund мільярдера Пітера Тіля, відомого зв'язками з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Україна разом із європейськими партнерами розробляє систему ППО Freyja як дешевшу альтернативу Patriot для перехоплення балістичних ракет. Проєкт очолює українська Fire Point, а до розробки залучені Thales, Leonardo, Diehl та Saab.

Вартість одного перехоплювача планують на рівні близько 700 тисяч доларів. Перше випробування з перехопленням балістичної ракети очікують до середини 2027 року, хоча експерти допускають готовність системи лише у 2028 році.