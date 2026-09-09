Про це пише The Economist.

Що відомо про систему Freyja?

Україні та європейським країнам бракує систем ППО, здатних ефективно протидіяти російським балістичним ракетам. Однією з головних проблем залишаються висока вартість і тривалі терміни виробництва перехоплювачів для систем на кшталт Patriot.

Проєкт Freyja має запропонувати значно дешевший варіант перехоплення. За планами, вартість однієї ракети може становити близько 700 тисяч доларів, що суттєво менше за вартість сучасних західних перехоплювачів.

Головним розробником проєкту є українська компанія Fire Point. Планований перехоплювач створюють на основі балістичної ракети малої дальності FP-7, а окремі компоненти мають постачати європейські оборонні компанії.

До проєкту, зокрема, залучені Thales, Leonardo, Diehl та Saab. Система повинна бути сумісною з натівськими радарами та каналами передачі даних, що дозволить інтегрувати її в наявну систему протиповітряної оборони.

У Fire Point заявляють, що можуть продемонструвати перше успішне перехоплення балістичної ракети до середини 2027 року. Водночас експерти більш обережні в оцінках і допускають, що певної оперативної готовності система може досягти лише у 2028 році.

Основна перевага Freyja має полягати саме у можливості виробляти та застосовувати такі перехоплювачі у значно більшій кількості. Навіть якщо вони поступатимуться Patriot за характеристиками, нижча ціна може дозволити використовувати їх для створення щільнішої оборони проти масованих ракетних атак.

Поки ж Україна продовжує посилювати захист критичної інфраструктури та використовувати стратегію ударів по російських виробництвах і пускових установках, щоб зменшувати кількість ракет, які Росія може застосувати.

Водночас Франція та Велика Британія остаточно погодили передачу Україні ліцензій на виробництво далекобійних ракет Storm Shadow та SCALP. Це також підтвердив президент Володимир Зеленський.