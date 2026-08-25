Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, передає 24 Канал.

Як президент відреагував на рішення партнерів?

Володимир Зеленський підтвердив остаточне розблокування питання щодо передачі технологій після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном та британською стороною.

Ми отримали підтвердження від Британії. До цього ми говорили з Еммануелем кілька днів тому, і він мені підтвердив розблокування у питанні щодо SCALP і ліцензій. Ми чекали позитивної відповіді від Британії. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн,

– сказав глава держави.

Президент підкреслив, що вважає це рішення надзвичайно сильним кроком, та висловив сподівання, що домовленості не "втопляться у бюрократіях наших країн".

Графік роботи над протибалістичним проєктом Freyja

Окрім далекобійного ракетного озброєння, Україна активно просуває протибалістичні спроможності у співпраці з іноземними оборонними підприємствами.

Володимир Зеленський зазначив, що незабаром буде сформовано графік щодо просування антибалістичної програми Freyja.

За 7 – 10 днів у нас буде вже графік по Freyja: коли ми будемо зустрічатись, де у нас блокується, з якою компанією якої країни у нас щось не виходить,

– зауважив президент.

Згодом глава держави заявив, що Норвегія надасть 9 мільярдів доларів фінасування на 2027 рік. На думку Зеленського, ці гроші допоможуть фінансувати розбудову офісу щодо Freyja.

Також ми отримали підтвердження щодо кількох систем ППО Crotale і ракет до них. І ракети АІМ, які ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. І ще трішки зайшло ракет Patriot. Дякуємо партнерам за всю цю підтримку,

– написав Зеленський.

Нагадаємо, 24 серпня під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем підтвердив готовність передати технології Storm Shadow/SCALP після відповідного прохання української сторони.

Крім того, раніше ми розповідали, що Франція прискорює постачання ракет-перехоплювачів для системи ППО та активізує спільну роботу з партнерами задля захисту цивільної інфраструктури від російського балістичного терору.