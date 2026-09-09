Об этом пишет The Economist.

Что известно о системе Freyja?

Украине и европейским странам не хватает систем ПВО, способных эффективно противостоять российским баллистическим ракетам. Одной из главных проблем остаются высокая стоимость и длительные сроки производства перехватчиков для систем типа Patriot.

Проект Freyja призван предложить значительно более дешевый вариант перехвата. По планам, стоимость одной ракеты может составить около 700 тысяч долларов, что существенно меньше стоимости современных западных перехватчиков.

Главным разработчиком проекта является украинская компания Fire Point. Планируемый перехватчик создается на основе баллистической ракеты малой дальности FP-7, а отдельные компоненты должны поставляться европейскими оборонными компаниями.

К проекту, в частности, привлечены Thales, Leonardo, Diehl и Saab. Система должна быть совместима с радарами и каналами передачи данных НАТО, что позволит интегрировать ее в существующую систему противовоздушной обороны.

В Fire Point заявляют, что могут продемонстрировать первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года. В то же время эксперты более осторожны в своих оценках и допускают, что определенной оперативной готовности система может достичь только в 2028 году.

Основное преимущество Freyja должно заключаться именно в возможности производить и применять такие перехватчики в значительно большем количестве. Даже если они будут уступать Patriot по характеристикам, более низкая цена может позволить использовать их для создания более плотной обороны против массированных ракетных атак.

Пока же Украина продолжает усиливать защиту критической инфраструктуры и использовать стратегию ударов по российским производствам и пусковым установкам, чтобы сократить количество ракет, которые Россия может применить.

В то же время Франция и Великобритания окончательно согласовали передачу Украине лицензий на производство дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP. Это также подтвердил президент Владимир Зеленский.