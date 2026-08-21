Робот замість штурмової групи: Droid TW-127 атакував росіян біля Костянтинівки

Військові 44 окремої механізованої бригади застосували наземний роботизований комплекс Droid TW-12.7 для атаки на будівлю, в якій закріпилися російські штурмовики. За даними виробника, операція пройшла повністю дистанційно, а українським військовим не довелося наближатися до позиції противника.

Відео бойового застосування опублікувала компанія DevDroid. Епізод знятий у районі Костянтинівки на Донеччині, де працюють підрозділи 44 ОМБр. На кадрах Droid TW-12.7 наближається до зайнятої росіянами будівлі та веде по ній вогонь із великокаліберного кулемета.

Робот пішов туди, куди довелося б відправляти людей

Головна особливість цього епізоду не стільки в самому застосуванні кулемета, скільки в тому, що найбільш небезпечну частину завдання виконав робот.

Російські штурмовики закріпилися у будівлі. Замість наближення піхотної групи до позиції туди направили Droid TW-12.7.

"У результаті бійці зачистили територію та знищили особовий склад противника. У світі орієнтовно на 20 росіян стало менше. Місія була виконана повністю дистанційно, без ризику для життя українських бійців", - заявили у DevDroid.

Цифру приблизно у 20 загиблих російських військових наводить саме виробник комплексу. Незалежно підтвердити її лише за оприлюдненим відео неможливо.

Для DevDroid це не перша публічно показана бойова операція такого типу. Раніше Мілітарі 24 розповідав, як Droid TW 7.62 знищив дрони-"ждуни", а потім вступив у бій із російськими військовими.

Що таке Droid TW-12.7

Droid TW-12.7 – український розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс компанії DevDroid.

Його основне озброєння - дистанційно керований бойовий модуль Wolly 12.7 із великокаліберним Browning M2 калібру 12,7 міліметра.

Комплекс оснащується камерами для спостереження та наведення, зокрема тепловізійним каналом. Система дозволяє оператору керувати платформою та озброєнням на відстані.

Тобто фактично йдеться про невелику безпілотну вогневу машину. Вона може висунутися вперед, провести спостереження та підтримати підрозділ вогнем, тоді як оператор залишається на віддаленій позиції.

НРК переходять від підвозу боєприпасів до штурмових завдань

Ще кілька років тому наземні роботи на українському фронті асоціювалися переважно з логістикою та евакуацією.

Тепер спектр завдань значно ширший.

Оператори використовують НРК для розвідки, доставки майна, евакуації поранених, мінування та вогневої підтримки. А бойові платформи дедалі частіше працюють безпосередньо перед українськими позиціями.

Оператор групи "Реванш" ГУР раніше розповідав Мілітарі 24, як наземні роботи переходять від логістичних місій до участі у штурмах. За його словами, реальний бойовий досвід залишається критично важливим, адже полігон не може повністю відтворити умови фронту.

Епізод із 44 ОМБр показує, як це виглядає на практиці. Робот уже не просто підвозить вантаж до переднього краю, а фактично бере на себе частину роботи штурмової групи.

Великокаліберні роботи стають окремим напрямом

Droid TW-12.7 також показує загальну тенденцію до збільшення вогневої потужності українських НРК.

Якщо ранні бойові платформи часто оснащували кулеметами калібру 7,62 міліметра, то тепер з'являються системи з великокаліберним озброєнням та автоматичними гранатометами.

Наприклад, DevDroid уже представила Droid NW 40 з 40-мм автоматичним гранатометом, який може дистанційно працювати по цілях із закритої для оператора позиції.

Так наземні роботи поступово займають нішу між звичайними дистанційно керованими платформами та повноцінними бойовими машинами.

Головний результат – люди не йдуть під вогонь

При цьому сенс бойових НРК не в тому, щоб просто встановити кулемет на безпілотне шасі.

Їхня основна перевага проявляється саме в таких операціях, як показана 44 ОМБр. Щоб наблизитися до зайнятої противником будівлі, виявити його позиції та відкрити вогонь, не потрібно посилати вперед українських військових.

Навіть втрата самого робота у такій ситуації не має тих наслідків, які мала б втрата штурмової групи.

Тому Droid TW-12.7 цікавий не лише своїм Browning M2. Важливіше те, що бойові НРК уже переходять від концепції та полігонних демонстрацій до завдань, які раніше могла виконувати лише піхота.