Fire Point будує завод твердого ракетного палива в Данії

Українська оборонна компанія Fire Point будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Підприємство має стати першим хімічним оборонним виробництвом української компанії на території НАТО.

Про це представники компанії розповіли під час виставки DALO Industry Days у данському Гернінгу, пише Vector.

Що відомо про будівництво нового підприємства?

Українська Fire Point розпочала будівництво заводу з виробництва твердого ракетного палива в Данії. Проєкт реалізує данська філія компанії – Fire Point Rocket Technologies, яка стала першим закордонним об'єктом материнської Fire Point Ukraine.

Представники компанії презентували проєкт 19 серпня під час оборонної виставки DALO Industry Days у Данії. За словами COO Fire Point В'ячеслава Бондарчука, підприємство вже перебуває на етапі будівництва, а компанія отримала необхідні дозволи для реалізації проєкту.

Ми збираємося відкрити тут завод із величезною потужністю, щоб виробляти багато твердого ракетного палива – спершу для Fire Point, а також щоб мати змогу постачати іншим компаніям,

– заявив Бондарчук.

Спочатку вартість будівництва оцінювали у 50 мільйонів євро, однак нині кошторис проєкту зріс до понад 150 мільйонів євро.

У компанії пояснюють рішення необхідністю нарощувати європейські спроможності з виробництва твердого ракетного палива. Fire Point вважає, що дефіцит таких потужностей у Європі неможливо швидко подолати лише збільшенням фінансування – для цього необхідно створювати нові виробничі підприємства.

CEO та CTO Fire Point Ірина Терех наголосила, що європейський оборонно-промисловий комплекс залишається залежним від зовнішніх постачальників у низці критично важливих напрямків.

Наразі у данській компанії працює близько 15 штатних співробітників, переважно в адміністрації та проєктному менеджменті. Ще близько 100 людей залучені через партнерів, субпідрядників і консультантів.

Після запуску виробництва Fire Point планує створити кілька сотень робочих місць, а також сформувати команду приблизно зі 100 адміністративних та інженерних працівників.

Нагадаємо, Fire Point розробляє власний антибалістичний комплекс, який має посилити захист повітряного простору від балістичних ракет. Проєкт Freyja передбачає створення системи з українськими перехоплювачами та іншими компонентами, об'єднаними в єдиний комплекс.

Наразі завершено перший етап робіт з інтеграції системи. Попереду розробників чекає об'єднання всіх компонентів та проведення повного циклу випробувань для перевірки здатності комплексу перехоплювати балістичні цілі. Повноцінний запуск українського антибалістичного комплексу планують на середину 2027 року.