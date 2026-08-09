Про це головний конструктор та співвласник оборонного підприємства Fire Point Денис Штілерман написав на своїй сторінці в X.

Що сказав Штілерман про запуск використання українського антибалістичного комплексу?

Хвиля публікацій у деяких засобах масової інформації змусила керівництво компанії-розробника виступити з офіційним роз'ясненням ситуації. Штілерман опублікував допис, у якому жорстко розкритикував поширені заяви щодо термінів захисту повітряного простору України вітчизняними перехоплювачами.

Компанія Fire Point ніколи не робила заяв про "закрите над Україною небо до кінця місяця". Новина, яку поширюють окремі українські ЗМІ – повний фейк. Очікуємо, що редакції негайно спростують недостовірну інформацію,

– наголосив співвласник оборонної компанії.

Щоб уникнути подальших маніпуляцій, представник Fire Point детально описав поточний етап виробництва антибалістичного комплексу ППО та озвучив дійсні плани підприємства.

За словами Штілермана, повноцінний запуск антибалістичного перехоплювача планують на середину 2027 року. Наразі завершено перший етап робіт з інтеграції в межах проєкту Freyja. Далі розпочнеться складний процес об'єднання всіх компонентів в єдину систему, після чого комплекс має пройти повний цикл випробувань і підтвердити здатність перехоплювати балістичні цілі.

Нагадаємо, ексміністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що Україна успішно випробувала нову балістичну ракету – вона точно влучила у визначену ціль без відхилень. Наразі зброю мають завершити тестувати та запустити у виробництво. Власна балістика має посилити здатність України завдавати ударів по військових цілях у глибокому тилу Росії, зокрема по пускових установках.