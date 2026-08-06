Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю Сергію Стерненку.

Що відомо про успішне випробування української балістики?

Михайло Федоров заявив, що саме у день його звільнення відбулося успішне випробування української балістичної ракети. За його словами, тест підтвердив точність нового озброєння.

У день мого звільнення ми успішно протестували українську балістичну ракету. Точно в ціль без відхилень. Зараз потрібно лише завершити тестування та запустити виробництво,

– наголосив він.

За словами Федорова, поява власної балістичної ракети може суттєво посилити українські можливості з ураження військових цілей у глибокому тилу противника. Зокрема, така зброя потенційно дозволить ефективніше знищувати російські пускові установки балістичних ракет, які Росія регулярно використовує для ударів по українських містах.

Під час інтерв'ю Федорова також запитали, чи може йтися про український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан".

Раніше технічна директорка Fire Point Ірина Терех повідомляла, що компанія одночасно працювала над випробуваннями ракети FP-7 та ще одного балістичного проєкту. Після цього низка військових оглядачів припустила, що мова саме про "Сапсан".

Втім, Федоров відмовився підтверджувати або спростовувати ці припущення.

Я не можу відповісти на це запитання, тому що це державна таємниця,

– сказав він.

Нагадаємо, Україна може отримати власні балістичні ракети вже до кінця 2026 року, якщо роботи над оперативно-тактичним ракетним комплексом "Грім" просуватимуться за планом. На думку полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора і військового експерта Романа Світана, за оптимістичного сценарію завершення проєкту потребуватиме 3 – 4 місяців, однак реалістичнішим терміном він назвав 5 – 7 місяців.

Він зазначив, що комплекс "Грім" із дальністю близько 500 кілометрів зможе досягати цілей у Москві, що, за його словами, "викличе справжній фурор серед москвичів". Світан наголосив, що Україні варто зосередитися насамперед на розвитку власної балістичної програми, хоча допомогти можуть і іноземні розробки.

Росія дедалі активніше використовує балістичні ракети, оскільки українська протиповітряна оборона значно ефективніше перехоплює крилаті ракети та більшість інших повітряних цілей. На його думку, поява власної української балістики стане одним із ключових чинників стримування російських ударів і посилення обороноздатності країни.