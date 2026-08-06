Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що змінити ситуацію може запуск українського ракетного комплексу "Грім". Він припустив, скільки часу потрібно для завершення робіт і чому поява власної балістики матиме відчутні наслідки вже для російської столиці.

Українська балістика може з'явитися до кінця року

Після приходу генерала Хмари до Міністерства оборони роботи над оперативно-тактичним ракетним комплексом "Грім" можуть отримати необхідне фінансування та прискоритися. За оптимістичного сценарію на це знадобиться три – чотири місяці, однак реалістичнішим терміном Світан вважає п'ять – сім місяців.

До кінця року, думаю, українські балістичні ракети вже мають з'явитися. "Грім" із дальністю 500 кілометрів точно дістане до Москви, і серед москвичів це викличе справжній фурор,

– сказав військовий експерт.

Україна може розраховувати й на іноземні розробки, зокрема британські, однак основну увагу варто зосередити на власному комплексі. Для цього потрібно визначити кілька найважливіших напрямків, забезпечити їх ресурсами та не розпорошувати кошти між великою кількістю проєктів.

Тут має працювати принцип Парето: 20% зусиль дають 80% результату. Треба обрати п'яту частину найважливішого, профінансувати її й отримати максимальний ефект,

– наголосив Світан.

На його думку, військове керівництво зосередиться передусім на зброї, яка може швидко змінити ситуацію на полі бою. Тому перші результати державної ракетної програми він очікує вже восени або ближче до кінця року.

Росія робить головну ставку на балістику

Російське командування поступово відмовляється від масованого використання засобів, які українська ППО вже навчилася ефективно перехоплювати. Крилаті ракети та більшість повітряних цілей дедалі рідше дають ворогу бажаний результат, тому Москва нарощує виробництво балістики й паралельно оснащує "Герані" турбореактивними двигунами.

Іран показав, що найефективніша зброя зараз – балістична. Росіяни це зрозуміли й робитимуть ставку саме на неї,

– пояснив Світан.

Кількості систем, здатних збивати такі ракети, поки недостатньо для захисту всієї України. Навіть додаткові перехоплювачі насамперед прикриватимуть окремі райони столиці, але не зможуть створити суцільний щит над Київщиною та іншими областями.

Поки українська балістика не полетить по Москві, захищатися від російських ракет нам практично нічим, крім переходу в безпечні місця,

– наголосив військовий експерт.

Росія також почала частіше застосовувати касетні бойові частини, тому під час повітряної тривоги важливо заздалегідь знати розташування найближчих укриттів. Навіть у дорозі варто стежити за повідомленнями про загрозу та шукати міцне перекриття, яке може захистити від уламків.

Світан пояснив, коли українська балістика зможе дістати Москву: дивіться відео