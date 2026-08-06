Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала пояснил, что изменить ситуацию может запуск украинского ракетного комплекса "Гром". Он предположил, сколько времени потребуется для завершения работ и почему появление собственной баллистики будет иметь ощутимые последствия уже для российской столицы.

Украинская баллистика может появиться до конца года

После прихода генерала Хмары в Министерство обороны работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром" могут получить необходимое финансирование и ускориться. По оптимистичному сценарию на это уйдет три–четыре месяца, однако более реалистичным сроком Свитан считает пять–семь месяцев.

К концу года, думаю, украинские баллистические ракеты уже должны появиться. "Гром" с дальностью 500 километров точно долетит до Москвы, и среди москвичей это вызовет настоящий фурор,

– сказал военный эксперт.

Украина может рассчитывать и на зарубежные разработки, в частности британские, однако основное внимание следует сосредоточить на собственном комплексе. Для этого нужно определить несколько важнейших направлений, обеспечить их ресурсами и не распылять средства между большим количеством проектов.

Здесь должен работать принцип Парето: 20% усилий дают 80% результата. Нужно выбрать пятую часть самого важного, профинансировать ее и получить максимальный эффект,

– подчеркнул Свитан.

По его мнению, военное руководство сосредоточится прежде всего на оружии, которое может быстро изменить ситуацию на поле боя. Поэтому первые результаты государственной ракетной программы он ожидает уже осенью или ближе к концу года.

Россия делает главную ставку на баллистику

Российское командование постепенно отказывается от массированного использования средств, которые украинская ПВО уже научилась эффективно перехватывать. Крылатые ракеты и большинство воздушных целей все реже приносят врагу желаемый результат, поэтому Москва наращивает производство баллистического оружия и параллельно оснащает "Герани" турбореактивными двигателями.

Иран показал, что самое эффективное оружие сейчас – баллистическое. Россияне это поняли и будут делать ставку именно на него,

– пояснил Свитан.

Количества систем, способных сбивать такие ракеты, пока недостаточно для защиты всей Украины. Даже дополнительные перехватчики в первую очередь будут прикрывать отдельные районы столицы, но не смогут создать сплошной щит над Киевской областью и другими областями.

Пока украинская баллистика не полетит на Москву, защищаться от российских ракет нам практически нечем, кроме как переходом в безопасные места,

– подчеркнул военный эксперт.

Россия также стала чаще применять кассетные боевые части, поэтому во время воздушной тревоги важно заранее знать расположение ближайших укрытий. Даже в дороге стоит следить за сообщениями об угрозе и искать прочное укрытие, которое может защитить от осколков.

Свитан объяснил, когда украинская баллистика сможет достичь Москвы: смотрите видео