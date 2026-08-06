Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью Сергею Стерненко.
Что известно об успешном испытании украинской баллистической ракеты?
Михаил Федоров заявил, что именно в день его увольнения состоялось успешное испытание украинской баллистической ракеты. По его словам, испытание подтвердило точность нового вооружения.
В день моего увольнения мы успешно испытали украинскую баллистическую ракету. Точно в цель, без отклонений. Сейчас нужно лишь завершить испытания и запустить производство,
– подчеркнул он.
По словам Федорова, появление собственной баллистической ракеты может существенно усилить возможности Украины по поражению военных целей в глубоком тылу противника. В частности, таквое оружие потенциально позволит эффективнее уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет, которые Россия регулярно использует для ударов по украинским городам.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Во время интервью Федорова также спросили, может ли речь идти об украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан".
Ранее технический директор Fire Point Ирина Терех сообщала, что компания одновременно работала над испытаниями ракеты FP-7 и еще одного баллистического проекта. После этого ряд военных обозревателей предположил, что речь идет именно о "Сапсане".
Впрочем, Федоров отказался подтверждать или опровергать эти предположения.
"Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это государственная тайна,
– сказал он.
Напомним, Украина может получить собственные баллистические ракеты уже к концу 2026 года, если работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром" будут продвигаться по плану. По мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, при оптимистичном сценарии завершение проекта займет 3–4 месяца, однако более реалистичным сроком он назвал 5–7 месяцев.
Он отметил, что комплекс "Гром" с дальностью около 500 километров сможет поражать цели в Москве, что, по его словам, "вызовет настоящий фурор среди москвичей". Свитан подчеркнул, что Украине следует сосредоточиться прежде всего на развитии собственной баллистической программы, хотя помочь могут и иностранные разработки.
Россия все активнее использует баллистические ракеты, поскольку украинская противовоздушная оборона значительно эффективнее перехватывает крылатые ракеты и большинство других воздушных целей. По его мнению, появление собственной украинской баллистики станет одним из ключевых факторов сдерживания российских ударов и укрепления обороноспособности страны.