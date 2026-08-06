Соответствующее заявление он сделал в ходе интервью Сергею Стерненко.

Что известно об успешном испытании украинской баллистической ракеты?

Михаил Федоров заявил, что именно в день его увольнения состоялось успешное испытание украинской баллистической ракеты. По его словам, испытание подтвердило точность нового вооружения.

В день моего увольнения мы успешно испытали украинскую баллистическую ракету. Точно в цель, без отклонений. Сейчас нужно лишь завершить испытания и запустить производство,

– подчеркнул он.

По словам Федорова, появление собственной баллистической ракеты может существенно усилить возможности Украины по поражению военных целей в глубоком тылу противника. В частности, таквое оружие потенциально позволит эффективнее уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет, которые Россия регулярно использует для ударов по украинским городам.

Во время интервью Федорова также спросили, может ли речь идти об украинском оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан".

Ранее технический директор Fire Point Ирина Терех сообщала, что компания одновременно работала над испытаниями ракеты FP-7 и еще одного баллистического проекта. После этого ряд военных обозревателей предположил, что речь идет именно о "Сапсане".

Впрочем, Федоров отказался подтверждать или опровергать эти предположения.

"Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это государственная тайна,

– сказал он.

Напомним, Украина может получить собственные баллистические ракеты уже к концу 2026 года, если работы над оперативно-тактическим ракетным комплексом "Гром" будут продвигаться по плану. По мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, при оптимистичном сценарии завершение проекта займет 3–4 месяца, однако более реалистичным сроком он назвал 5–7 месяцев.

Он отметил, что комплекс "Гром" с дальностью около 500 километров сможет поражать цели в Москве, что, по его словам, "вызовет настоящий фурор среди москвичей". Свитан подчеркнул, что Украине следует сосредоточиться прежде всего на развитии собственной баллистической программы, хотя помочь могут и иностранные разработки.

Россия все активнее использует баллистические ракеты, поскольку украинская противовоздушная оборона значительно эффективнее перехватывает крылатые ракеты и большинство других воздушных целей. По его мнению, появление собственной украинской баллистики станет одним из ключевых факторов сдерживания российских ударов и укрепления обороноспособности страны.