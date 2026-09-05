Відповідь Китаю та Росія: Японія озброїть субмарини гіперзвуковими ракетами

Японія вперше заклала в оборонний бюджет на 2027 фінансовий рік розробку гіперзвукових ракет для підводного запуску. Це рішення покликане суттєво посилити стримування на тлі військово-морської активності Китаю, Росії та ядерної програми Північної Кореї.

Про це повідомляє видання The Maritime Executive.

Що відомо про оснащення для флоту, яке готує Японія?

Оборонне відомство Токіо наразі розглядає два концептуальні варіанти оснащення флоту. Перший передбачає створення балістичної гіперзвукової ракети з вертикальним запуском, тоді як другий спирається на крилату ракету з прямоточним двигуном для пуску через торпедні апарати.

Обидва проєкти розробляються задля досягнення високої швидкості та можливості інтенсивного маневрування на всій траєкторії польоту. Це суттєво скорочує час для реакції засобів протиповітряної оборони супротивника та ускладнює перехоплення.

У межах програми Type 25 Токіо готує модифікацію Block 2B з дальністю ураження до 3000 кілометрів і швидкістю від 5 Махів, що дорівнює близько 6 125 кілометрів на годину. Паралельно тривають дослідження менш технологічно складної гіперзвукової крилатої ракети.

Водночас Морські сили самооборони Японії поки не мають кораблів, пристосованих для застосування такої зброї. Найсучасніші дизель-електричні субмарини класу Taigei оснащені 533-мм торпедними апаратами та можуть запускати лише дозвукові ракети Harpoon UGM-84.

П'ятий корабель цієї серії, JS Chōgei, було спущено на воду у березні 2026 року. Для переходу на гіперзвукові комплекси країні знадобиться глибока модернізація пускових систем або будівництво субмарин нового покоління.

На тлі технічних викликів міністр оборони Японії Сіндзіро Коідзумі публічно закликав розглянути можливість створення атомних підводних човнів. У разі схвалення цього кроку перспективні японські субмарини з вертикальними пусковими шахтами будуть близькими за концепцією до проєктів оборонного альянсу AUKUS.

Головною причиною активізації розробок Токіо вважає виклики з боку Китаю, Росії та КНДР. Особливе занепокоєння викликає розбудова Пхеньяном підводного ядерного флоту, зокрема будівництво субмарини водотоннажністю 8700 тонн, а також імовірна технологічна допомога Північній Кореї з боку Москви.

Нагадаємо, Японія також активно впроваджує досвід сучасних військових дій, замовляючи українські безпілотники Terra B1 від компанії TerraDrone для потреб свого флоту. Крім того, японські військові разом із партнерами з Австралії провели успішні випробування новітньої лазерної зброї Boobook.