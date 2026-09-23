У Хорватії робот навчився розгортати міст для танків за дві хвилини: як працює MV-8 Komodo

Про випробування повідомило хорватське військове видання Hrvatski vojnik, журналісти якого побували на інженерному полігоні Cerovac поблизу Карловаца. Там компанія Rheinmetall Unmanned Vehicles продемонструвала наземний робот MV-8 Komodo з мостом Cobra MLC 90 виробництва General Dynamics European Land Systems (GDELS). Розробники називають таке поєднання безпілотною системою подолання перешкод.

MV-8 Komodo розгортає міст Cobra під час випробувань. Фото: Hrvatski vojnik

Як робот розгортає міст для танків

Під час випробувань Komodo спочатку встановив міст на рівній твердій поверхні, після чого ним проїхала вантажівка. Згодом робот підійшов до берега невеликої річки та розгорнув Cobra через її русло.

Міст має дві секції, які розкладаються за допомогою гідравлічного механізму. Кожна з них обладнана покриттям для зчеплення коліс або гусениць, а також бічними обмежувачами, які допомагають техніці триматися на переправі.

У розкладеному стані довжина Cobra становить 15 метрів. Такий міст призначений для подолання невеликих річок, каналів, протитанкових ровів, ярів і вирв.

За даними GDELS, розгортання мосту після прибуття на місце займає приблизно дві хвилини. При цьому оператор керує як рухом Komodo, так і механізмом встановлення переправи з одного пульта.

Яку техніку витримує Cobra

Міст має військовий клас навантаження MLC 90. За заявленими характеристиками, він здатний витримувати гусеничну техніку масою до 81,7 тонни або колісну масою до 93,9 тонни.

Цього достатньо для переправлення багатьох сучасних основних бойових танків, зокрема машин сімейства Leopard 2. Водночас можливість проїзду конкретної модифікації залежить від її фактичної маси та відповідного класу навантаження.

Сам міст важить 5,3 тонни, тоді як вантажопідйомність MV-8 Komodo становить 8,5 тонни. За даними розробників, після встановлення мостової системи робот зберіг максимальну швидкість 55 кілометрів на годину.

Міст Cobra MLC 90 призначений для переправлення важкої бронетехніки. Фото: Hrvatski vojnik

Один оператор замість екіпажу інженерної машини

Одна з головних особливостей нової системи полягає в дистанційному керуванні. Оператор може перебувати приблизно за 1,5 кілометра від Komodo за умови прямої видимості та керувати всіма операціями з єдиної консолі.

Це дозволяє не відправляти екіпаж безпосередньо до місця наведення переправи. Такі ділянки особливо небезпечні під час бойових дій, адже техніка змушена рухатися через обмежений прохід, який противник може взяти під вогневий контроль.

Подібний підхід уже активно застосовують українські військові, хоча переважно для інших завдань. Зокрема, Military 24 розповідав, як українські НРК виконують логістичні та евакуаційні місії під обстрілами, дозволяючи операторам залишатися на відстані від небезпечних ділянок.

Komodo також має гібридну силову установку та може рухатися на електротязі. Під час випробувань журналісти Hrvatski vojnik відзначили порівняно тиху роботу як самого робота, так і гідравлічних механізмів мосту.