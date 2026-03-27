Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш зауважив 24 Каналу, що НРК дуже важливі. Вони дозволяють нашим військовим, які раніше виконували бойові завдання на ногах, сидіти у прифронтовому містечку і керувати роботом.

Дивіться також Систему "Е-балів" розширили на снайперів та "малу" ППО, – Міноборони

"Наприклад, у 2024 році для того, щоб занести один з гранатометів, ми з побратимами тягнули їх до позиції бійців. Ми не раз потрапляли під обстріл "Градів", під скиди Mavic та під інші речі, які могли нас вбити. Нам пощастило. На жаль, бувають і випадки, коли такі ситуації були летальними, гинули хлопці", – розповів він.

Тому наземні роботизовані комплекси насамперед виконують завдання, які раніше виконував особовий склад. НРК дуже дорогі. Однак життя військовослужбовця значно важливіше.

Цікаво, що військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що НРК можуть перевернути хід боїв у 2026 році. Наземні роботизовані комплекси зараз виконують різноманітні завдання: від евакуації до участі у боях. За його словами, на 2026 рік є багато очікувань щодо НРК, які можуть стати системним захистом і для піхоти, і для колон техніки.

Нові НРК: на що вони здатні та як придбати?