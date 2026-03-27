Також "Е-бали" тепер можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.
Які зміни у систему "Е-бали"?
Федоров повідомив про вдосконалення системи "Армія дронів.Бонус". Зокрема, розширили нарахування балів і додали нові напрями:
- снайпінг,
- мобільні вогневі групи,
- армійську авіацію.
Так, тепер бали будуть нараховуватися за верифіковані ураження зі снайперських систем.
Також включаємо "малу" ППО – мобільні вогневі групи та армійську авіацію. Це критично важливі елементи захисту неба, і їх результативність має бути врахована в системі,
– зауважив Федоров.
Значно більше балів також даватимуть за нові методи застосування безпілотних систем.
Також "Е-бали" тепер на Brave1 Market можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій, зокрема засоби зв'язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, засоби навігації та живлення, системи скидання, контролери, програмне забезпечення та інші компоненти. Це дасть підрозділам більше можливостей – більше гнучкості на полі бою для адаптування технологій на полі бою.
Паралельно держава підсилює виробників – запускає можливість передплати до 70% за товари, які закуповуються за "Е-бали". Наразі середній термін постачання – близько 10 днів.
Міністр оборони зазначив, що "Е-бали" змінили підхід до ведення війни.
Це про чітку мотивацію, справедливу винагороду та швидке масштабування ефективних рішень. Підрозділи отримують ресурси за результат: більше знищених цілей – більше нарахованих балів. Це пряма мотивація, яка дає змогу підсилювати підрозділи новими технологіями,
– сказав він.
Усе починалося з фіксації уражень дронами, розвідки та місії з НРК. Також було запущено Brave1 Market, де за е-Бали можна отримати дрони, РЕБ і роботизовані комплекси.
Важливо. Станом на 27 березня підрозділи вже зробили замовлень на понад 20 мільярдів гривень.
Нові бойові роботи стали доступними за "Е-бали"
На маркетплейсі Brave1 Market завдяки "Е-балам" можна замовити наземні роботизовані комплекси Droid TW 7.62 і Droid TW 12.7, а також бойовий модуль Wolly 7.62 від української оборонно-технологічної компанії DevDroid.
НРК серії Droid TW застосовувалися для ураження живої сили окупантів та легкої бронетехніки. Droid TW 12.7 навіть більше ніж півтора місяця утримував позиції на передовій.
Нагадаємо, Brave1 Market – це перший у світі маркетплейс оборонних технологій, запущений для ЗСУ, де можна купувати інноваційні рішення за "Е-бали".