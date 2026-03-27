Також "Е-бали" тепер можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій. Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

Які зміни у систему "Е-бали"?

Федоров повідомив про вдосконалення системи "Армія дронів.Бонус". Зокрема, розширили нарахування балів і додали нові напрями:

снайпінг,

мобільні вогневі групи,

армійську авіацію.

Так, тепер бали будуть нараховуватися за верифіковані ураження зі снайперських систем.

Також включаємо "малу" ППО – мобільні вогневі групи та армійську авіацію. Це критично важливі елементи захисту неба, і їх результативність має бути врахована в системі,

– зауважив Федоров.

Значно більше балів також даватимуть за нові методи застосування безпілотних систем.

Також "Е-бали" тепер на Brave1 Market можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій, зокрема засоби зв'язку, відеокамери, приймачі, ретранслятори, засоби навігації та живлення, системи скидання, контролери, програмне забезпечення та інші компоненти. Це дасть підрозділам більше можливостей – більше гнучкості на полі бою для адаптування технологій на полі бою.

Паралельно держава підсилює виробників – запускає можливість передплати до 70% за товари, які закуповуються за "Е-бали". Наразі середній термін постачання – близько 10 днів.

Міністр оборони зазначив, що "Е-бали" змінили підхід до ведення війни.

Це про чітку мотивацію, справедливу винагороду та швидке масштабування ефективних рішень. Підрозділи отримують ресурси за результат: більше знищених цілей – більше нарахованих балів. Це пряма мотивація, яка дає змогу підсилювати підрозділи новими технологіями,

– сказав він.

Усе починалося з фіксації уражень дронами, розвідки та місії з НРК. Також було запущено Brave1 Market, де за е-Бали можна отримати дрони, РЕБ і роботизовані комплекси.

Важливо. Станом на 27 березня підрозділи вже зробили замовлень на понад 20 мільярдів гривень.

