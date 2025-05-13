На Brave1 Market вже представлені понад 1100 рішень у категоріях БпЛА, НРК, РЕБ, РЕР, комплектувальних, ШІ та програмних рішень. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповім трішки деталей про те, що доступно для наших захисників у відкритій частині маркетплейсу.

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БпЛА

У категорії безпілотних літальних апаратів маємо 250 дронів у 13 підкатегоріях (розвідники, ударні, камікадзе, літаки/коптери тощо). Це – чверть від усіх товарів на маркетплейсі. Майже 50% дронів займають FPV-дрони-камікадзе – найбільш затребуваний і масовий продукт на полі бою. High-end у цій категорії – баражувальні боєприпаси та великі ударні бомбери типу VAMPIRE. Це технічно складні, але ефективні рішення для знищення дійсно пріоритетних цілей у ворожому тилу.

Невразливі до РЕБу та радіогоризонту дрони на оптоволокні – одна з нагальних потреб фронту. На маркетплейсі військові можуть придбати вже понад 20 рішень, що становить приблизно 10% від всіх БпЛА.

Комплектувальні

Тут — все для того, щоб дрони літали далі та вражали російських солдатів якомога ефективніше – тепловізори, двигуни, електроніка, зв'язок та системи навігації. Це наймасовіша категорія на маркетплейсі – на неї припадає майже 30% від всіх товарів.

Серед найзатребуваніших виробів – системи інерційної навігації та CRPA-антени для захисту від глушіння та спуфінгу сигналу. Важлива деталь – всі рішення від українських виробників!

️Штучний інтелект

Вироби на базі машинного зору та штучного інтелекту вже активно застосовуються в дронах. На Brave1 Market доступно таких 20+ рішень. Здебільшого це компактні модулі, що встановлюються на дрон для надання йому певних властивостей – автоматичного розпізнавання цілей, донаведення або ж оптичної стабілізації на певній точці. Наша візія – 100% дронів на фронті використовують технології ШІ та машинного зору, що підвищить ефективність їх роботи на порядок.

️НРК (наземні роботи)

Наземні роботи діляться на логістичні для підвозу вантажів та евакуації поранених, інженерні для мінування/розмінування та камікадзе-атак, а також бойові роботи, які безпосередньо знищують ворога вогневим ураженням. Найбільша частка припадає на логістику – близько 60% від загальної кількості, наступні за ними – інженерні роботи.

Це відображає наш фокус на роботизації логістичних завдань – логістикою на фронті мають займатися роботи, а не люди.

Бойових роботів найменше, але це справжні машини для вбивства, оснащені гранатометними та кулеметними турелями і легкою бронею, яка витримує потрапляння ворожих куль та дрібних уламків. Наземні камікадзе – дешеві та прості у виробництві, але можуть нести мінімум 20 кілограмів вибухівки.

️РЕБ та РЕР

У категорії РЕБ є понад 250 рішень – від РЕБу ближньої дії для персонального захисту до потужних далекобійних комплексів. Засобів радіоелектронної розвідки менше – близько 20. Більшість з них — економні портативні рішення для детекції та попередження військових на місцях про загрозу БпЛА. Проте є також пеленгатори, що можуть виявляти ворожі дрони на дистанціях у десятки кілометрів. Іноді засоби РЕР і РЕБ можуть інтегруватися між собою та діяти як єдина система.

️Програми

У сучасній війні софт відіграє дедалі більшу, інколи вирішальну роль. Тому на маркетплейсі є близько 20 військових програм – це і кібербезпека, і обробка та аналіз даних, і ситуаційна обізнаність. Більшість програм легко інтегруються з військовими системами Дельта.

Це всі відкриті категорії станом на зараз, але надалі ми плануємо впровадити нові категорії:

тактичне спорядження,

бойові симулятори.

Запрошуємо виробників defense tech доєднуватися до Brave1 Market, а військових – обирати технологічні рішення для своїх підрозділів. Це унікальний шанс протестувати найсучасніші інноваційні рішення та вплинути на хід бойових дій у режимі реального часу.

Головне – воювати мають роботи, а не люди. Навіть найсучасніша та найдорожча машина дешева порівняно з людським життям. Тому продовжуємо впровадження інноваційних технологій для наближення нашої перемоги та мінімізації втрат.