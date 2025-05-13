Так, нещодавно відбулося перше бойове застосування дрону з гранатометом у ЗСУ, передає 24 Канал.

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ЗСУ використовують модернізований дрон

Пілоти підрозділу BULAVA з ОПБр ім. Б.Хмельницького встановили на дрон "Королева шершнів" гранатомет і вдало його застосували по ворожій піхоті. На оприлюдненому ними відео видно знищення загарбника.

Ліквідація окупанта: дивіться відео

"Той момент, коли окупант отримав ексклюзивну смерть", – підписав кадри телеграм-канал "Дикі шершні".

Нагадаємо, що українські надводні дрони Magura V7 вперше в історії знищили винищувачі. Ними виявилися два російських Су-30. Раніше безпілотники Magura V5 збили ворожі гелікоптери.