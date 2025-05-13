Так, недавно состоялось первое боевое применение дрона с гранатометом в ВСУ, передает 24 Канал.

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ВСУ используют модернизированный дрон

Пилоты подразделения BULAVA с ОПБр им. Б.Хмельницкого установили на дрон "Королева шершней" гранатомет и удачно его применили по вражеской пехоте. На обнародованном ими видео видно уничтожение захватчика.

Ликвидация оккупанта: смотрите видео

"Тот момент, когда оккупант получил эксклюзивную смерть", – подписал кадры телеграмм-канал "Дикие шершни".

Напомним, что украинские надводные дроны Magura V7 впервые в истории уничтожили истребители. Ими оказались два российских Су-30. Ранее беспилотники Magura V5 сбили вражеские вертолеты.